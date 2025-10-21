"No queremos otro Estado fallido en América Latina", otro posteo de Bessent en apoyo a Argentina

Como viene ocurriendo en las últimas semanas, minutos antes que abra el mercado de bonos y acciones y la cotización del dólar, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, reiteró su apoyo al gobierno de Javier Milei.
El funcionario fuerte de la administración de Donald Trump reiteró el respaldo al gobierno de Javier Milei, a cinco días de las elecciones y en la previa de la apertura de los mercados en el país.
Por la misma vía (X, ex Twitter), Scott Bessent aseguró: "No queremos otro estado fallido en América Latina, y una Argentina fuerte y estable como buen vecino está explícitamente en el interés estratégico de Estados Unidos".
El mensaje de uno de los funcionarios con mayor peso en la administración de Donald Trump llegó al día siguiente de que se confirmara el swap por 20 mil millones de dólares de ese país para con Argentina.
En otro párrafo del mensaje, Bessent manifestó: "Los esfuerzos del presidente Milei para revertir las décadas de declive de su país, derivadas del izquierdismo radical del peronismo, son cruciales. Argentina ahora tiene la oportunidad de alcanzar la libertad económica, y nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un futuro económico mejor para Argentina, no un rescate".
Y agregó: "El presidente Milei se ha esforzado por revertir políticas económicas irresponsables anteriores, como el gasto excesivo, la irresponsabilidad fiscal y el endeudamiento imprudente. Justo este mes, el FMI reiteró su pleno apoyo al sólido programa económico de Argentina".
El funcionario norteamericano reiteró: "El Presidente Trump está liderando el camino en el Hemisferio Occidental y nuestra Administración apoya los actuales planes de reforma del Presidente Milei y su prudente estrategia fiscal para hacer que Argentina vuelva a ser grande".
También mencionó: "La agenda económica de Trump ya ha proporcionado más de 2 billones de dólares en recortes de impuestos para los estadounidenses de clase media, impuestos más bajos y menos burocracia para las pequeñas empresas, y la fortaleza en el escenario mundial para contrarrestar a nuestros adversarios y apoyar a nuestros aliados".
Cabe recordar que la semana pasada Trump recibió a Milei y reafirmó el apoyo de EE.UU para con Argentina y en una rueda de prensa reciente volvió a hablar de la situación económica del país.
"Argentina está luchando por su vida. ¿Entienden lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, están luchando muy duro para sobrevivir. Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... me agrada el presidente de Argentina. Creo que está tratando de hacer lo mejor que puede", afirmó.
Ante semejante declaración, el vocero Adorni salió a aclarar: "Decimos que estamos en un momento complicado, falta mucho por recorrer, pero hay que entender el contexto, a quién se lo dijo. Imaginate que si estamos muriendo jamás aprobarían una ayuda financiera”.
