Banksy ¿sin máscara?: Un informe dice haber identificado quién es el enigmático artista

Una investigación cruzó expedientes judiciales, archivos fotográficos y registros migratorios y concluyeron quién es el artista Banksy, sobre el que no se sabe su identidad más allá del seudónimo artístico.
Una investigación periodística sugiere que el enigmático artista podría haber cambiado legalmente de identidad para proteger su anonimato y seguir creando.
Una investigación cruzó expedientes judiciales, archivos fotográficos y registros migratorios y concluyeron quién es el artista Banksy, sobre el que no se sabe su identidad más allá del seudónimo artístico.
El informe fue elaborado por periodistas de Reuters. Sostiene que Banksy nació como Robin Gunningham en Bristol, Reino Unido, 1973; y que más tarde habría adoptado distintas identidades para sostener el anonimato.
Robin Gunningham, un británico de Bristol cuyo nombre ya había aparecido en hipótesis anteriores, pero que ahora queda enlazado a escenas concretas y registros verificables.
Según la reconstrucción, el artista habría realizado un cambio legal de identidad alrededor de 2008 para seguir produciendo sin quedar expuesto públicamente.
El punto de partida del reportaje está en Horenka, cerca de Kyiv, Ucrania, donde en 2022 aparecieron murales atribuidos a Banksy. Reuters entrevistó a vecinos que describieron un operativo rápido: dos hombres con el rostro cubierto, plantillas, aerosol y pocos minutos de trabajo.
En ese tramo reaparece una vieja teoría: Robert Del Naja (Massive Attack). La investigación concluye que Del Naja no sería Banksy, aunque lo ubica cerca del círculo y como posible colaborador en algunas intervenciones.
Reuters también retrocede a septiembre de 2000: una intervención sobre un cartel publicitario en la azotea de un edificio de Manhattan, Estados Unidos, termina con un arresto. En los documentos judiciales revisados por la agencia aparece una confesión manuscrita y el nombre del detenido repetido en formularios y registros: Robin Gunningham.
En esa misma reconstrucción aparece el Carlton Arms Hotel, conocido por alojar artistas a cambio de murales: allí se habría movido Banksy en los 90, según archivos del hotel citados por la investigación.
Otro capítulo clave es un viaje a Jamaica en 2004: tras una pelea con el fotógrafo Peter Dean Rickards, se publicaron imágenes donde el artista aparece sin cubrirse. Reuters comparó rasgos y accesorios con material posterior (reloj, pulsera, tatuaje, aro) para sostener coincidencias.
La pregunta que cerraría el círculo fue la de los viajes recientes: si no figura el ingreso de Gunningham a Ucrania, ¿quién aparece? La investigación apunta a un “David Jones” (nombre muy común en Reino Unido) que cruza frontera el mismo día que Del Naja y con la misma fecha de nacimiento que Gunningham.
Antes de publicar, Reuters presentó hallazgos al entorno del artista: Banksy no respondió. Su abogado, Mark Stephens, cuestionó parte de los detalles y defendió el anonimato como protección para la libertad de expresión y la seguridad.