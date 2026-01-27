Medio ambiente

Beijing registró su mejor calidad de aire en casi una década

La capital de China alcanzó en 2025 su mejor marca histórica en calidad del aire desde que se implementaron los registros modernos. Los datos oficiales destacan una reducción sostenida en los niveles de contaminación gracias a políticas ambientales más estrictas, cierres de fábricas contaminantes y una transición gradual hacia energías más limpias.