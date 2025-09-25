Un alumno de 14 años apuñaló a su profesora en Francia

Un episodio de violencia sacudió este miércoles a la localidad de Benfeld, en el sur de Estrasburgo, Francia.Una profesora de música de 66 años fue apuñalada en la cara por un alumno de 14 años dentro del colegio Robert-Schuman, poco después de las 8 de la mañana. La docente fue trasladada de urgencia al hospital y se encuentra fuera de peligro.
El ataque y la reacción de las autoridades
Según la gendarmería local, el adolescente atacó a la docente en un pasillo mientras ingresaba al aula con un grupo de estudiantes. Tras la agresión, el joven huyó del colegio y fue detenido aproximadamente una hora más tarde en las afueras de la ciudad.
Durante la detención, se autolesionó en el cuello con el mismo cuchillo y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Fue reanimado por médicos y trasladado en helicóptero al hospital de Estrasburgo, donde permanece en estado crítico.
El establecimiento educativo fue evacuado parcialmente y las autoridades realizaron entrevistas con los alumnos para reconstruir lo sucedido. La gendarmería indicó que los motivos del ataque todavía se desconocen, aunque se desplegó un operativo especial para garantizar la seguridad en la zona.
La ministra de Educación, Elisabeth Borne, condenó la agresión a través de sus redes sociales y expresó su solidaridad con la profesora y la comunidad escolar. Además, se activó una celda de emergencia para asistir a alumnos y personal del colegio.
Perfil del agresor y contexto del hecho
El adolescente, bajo la tutela de la Ayuda Social a la Infancia (ASE), fue descrito por sus compañeros como reservado, aislado y con vestimenta oscura. Investigaciones revelaron que tenía dibujos con simbología neonazi en sus cuadernos y una marcada fascinación por armas y la Segunda Guerra Mundial, según declaraciones de la fiscal Clarisse Taron y de la ministra Borne.
El joven no contaba con antecedentes penales, pero se indicó que probablemente padecía problemas psicológicos y que, durante su infancia, fue víctima de malos tratos en un hogar de acogida. También sufría una enfermedad genética que afectaba su desarrollo.
Este hecho se suma a una serie de episodios violentos en escuelas francesas. En abril, una estudiante murió apuñalada en Nantes y en junio una supervisora fue asesinada en Haute-Marne.
El gobierno francés ha tomado medidas para enfrentar la violencia escolar, incluyendo un decreto que obliga a que cualquier alumno que porte un arma en un establecimiento sea llevado ante el consejo de disciplina. Desde marzo, se incautaron 186 cuchillos en más de 6.000 requisas sorpresivas en escuelas de todo el país.
Estudiantes que presenciaron el ataque describieron la situación como impactante y confusa. “Todo el mundo pensaba que era una alarma de incendio. Cuando salimos, nos dijeron que regresáramos a las aulas y escuchamos a la profesora gritar”, relató una alumna de 14 años a la agencia AFP. Otro estudiante afirmó sentirse conmocionado y admitió haber llorado tras el episodio.
