El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves que el copiloto sospechoso de protagonizar un incidente a bordo de un vuelo de Flydubai habría sido sometido a un proceso de “adoctrinamiento islamista radical”, mientras continúan las investigaciones para determinar los motivos y las circunstancias del hecho.
Netanyahu afirmó que el sospechoso del incidente de Flydubai fue adoctrinado por el islamismo radical
El primer ministro israelí afirmó que el copiloto, ciudadano de Omán, está siendo interrogado y que los primeros indicios apuntan a un presunto proceso de radicalización. También sostuvo que habría tenido intenciones suicidas y que pudo haber intentado derribar la aeronave.
En declaraciones a Fox News, Netanyahu señaló que el sospechoso está siendo interrogado y que esa hipótesis surge de la información personal obtenida durante las primeras investigaciones.
“Eso parece ser algo que estamos deduciendo de su información personal”, sostuvo el mandatario, aunque aclaró que todavía es demasiado pronto para determinar si el hombre tenía algún vínculo con Irán u otras organizaciones o individuos.
Según Netanyahu, esa eventual conexión podrá establecerse a partir del avance de la investigación durante los próximos días.
Investigan si intentó tomar el control del avión
El sospechoso es ciudadano de Omán y, hasta el momento, su identidad no fue difundida públicamente. Los investigadores buscan determinar por qué habría atacado al capitán del vuelo y presuntamente intentado interferir con los controles de la aeronave.
Netanyahu sostuvo además que, de acuerdo con los elementos conocidos hasta ahora, el hombre habría tenido intenciones suicidas.
El primer ministro israelí afirmó que, después de que varios pasajeros intervinieran para reducirlo, el sospechoso gritó “mátenme”. Entre quienes participaron para impedir sus acciones se encontraba un pasajero que, según el relato de Netanyahu, intervino para evitar que el copiloto bloqueara los instrumentos de vuelo.
Una investigación todavía abierta
Netanyahu consideró que “está claro” que el sospechoso tenía intenciones suicidas y señaló que “parece muy probable” que su objetivo haya sido provocar la caída de la aeronave.
Sin embargo, las autoridades todavía deben establecer qué motivó el comportamiento del copiloto, si actuó solo y si existieron contactos con alguna organización o persona vinculada al extremismo.
La investigación internacional continúa mientras el sospechoso permanece bajo interrogatorio. Por el momento, las hipótesis planteadas por el Gobierno israelí forman parte de una pesquisa que todavía no determinó de manera definitiva las motivaciones ni las eventuales conexiones del acusado.