Israel

Netanyahu afirmó que el sospechoso del incidente de Flydubai fue adoctrinado por el islamismo radical

El primer ministro israelí afirmó que el copiloto, ciudadano de Omán, está siendo interrogado y que los primeros indicios apuntan a un presunto proceso de radicalización. También sostuvo que habría tenido intenciones suicidas y que pudo haber intentado derribar la aeronave.