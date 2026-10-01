Junto a otras 13 personas

Detuvieron al fiscal general de Bolivia y lo investigan por organización criminal y narcotráfico

Roger Mariaca fue aprehendido en Santa Cruz junto con otras 13 personas. El Gobierno boliviano lo acusa de liderar una organización criminal dentro del Ministerio Público vinculada a la protección del narcotráfico. La Fiscalía cuestionó inicialmente la legalidad del procedimiento.