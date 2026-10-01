El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido en Santa Cruz y quedó bajo investigación por los presuntos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas, según informó este jueves el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
Detuvieron al fiscal general de Bolivia y lo investigan por organización criminal y narcotráfico
Roger Mariaca fue aprehendido en Santa Cruz junto con otras 13 personas. El Gobierno boliviano lo acusa de liderar una organización criminal dentro del Ministerio Público vinculada a la protección del narcotráfico. La Fiscalía cuestionó inicialmente la legalidad del procedimiento.
La aprehensión se produjo durante un operativo realizado entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, en el que fueron detenidas otras 13 personas. Entre ellas se encuentran funcionarios y autoridades vinculadas al Ministerio Público y a la Policía.
Oviedo sostuvo que el operativo permitió desarticular una estructura criminal que, según la investigación oficial, funcionaba dentro de la Justicia y del Ministerio Público y que presuntamente protegía actividades vinculadas al narcotráfico. Las acusaciones deberán ser acreditadas durante el proceso judicial correspondiente.
La acusación contra Mariaca
Durante una conferencia de prensa en La Paz, Oviedo señaló a Mariaca como presunto líder de la organización investigada. El ministro afirmó que la estructura estaba destinada a favorecer y proteger actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
Además de Mariaca, fueron detenidos el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el fiscal superior Martín Irusta y un oficial de la Policía identificado como Rubén Aparicio Villarroel, entre otros funcionarios y personas vinculadas a la investigación.
El Gobierno informó que los detenidos quedaron bajo custodia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y que serán puestos a disposición de la Justicia ordinaria.
Una detención precedida por una sanción de Estados Unidos
La detención de Mariaca ocurrió dos días después de que Estados Unidos le revocara la visa. Washington lo señaló por presuntos actos de corrupción relacionados con la protección al narcotráfico. La medida también alcanzó a otros funcionarios y personas de distintos países de la región.
Según la información difundida por Estados Unidos, Mariaca habría incurrido en actos de corrupción vinculados con el narcotráfico. El funcionario había rechazado previamente esas acusaciones.
La Fiscalía cuestionó el procedimiento
La detención también generó una reacción dentro del propio Ministerio Público boliviano. La Fiscalía denunció inicialmente que Mariaca había sido aprehendido de manera presuntamente ilegal y cuestionó el operativo realizado en su sede de Sucre.
De acuerdo con reportes locales, Mariaca fue aprehendido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. Posteriormente fue trasladado, junto con otros detenidos, a dependencias de la FELCN en El Alto.