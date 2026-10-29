Benjamin Netanyahu denunció un supuesto fraude electoral en Israel y pidió investigar una presunta injerencia extranjera, después del avance histórico de los partidos árabes y de que su bloque obtuviera según las estimaciones preliminares 53 de las 120 bancas.
Netanyahu denuncia fraude en las elecciones de Israel y apunta contra Qatar
Fuertes acusaciones y sospechas de intervención internacional, los resultados dejan al oficialismo sin una mayoría asegurada.
El bloque del oficialismo afirmó que las elecciones fue "robadas" y pidió una indagación sobre lo que describió como intentos de facilitar una "toma extranjera del Parlamento".
El presidente del Comité Central de Elecciones, el juez Noam Sohlberg, solicitó al servicio de inteligencia Shin Bet que investigue una posible intervención extranjera, aunque las autoridades electorales señalaron que por ahora no existen indicios de irregularidades sistemáticas.
El director General interino del comité electoral, Dean Livne, afirmó que no existen fundamentos para sostener que hubo violaciones sistemáticas, y el presidente Isaac Herzog reclamó una investigación exhaustiva y advirtió sobre el riesgo de estigmatizar a toda la comunidad árabe.
Rechazo desde Qatar
Qatar rechazó las acusaciones. "Negamos firmemente las acusaciones de que Qatar haya interferido en las elecciones israelíes o financiado cualquier actividad para influir en su resultado", dijo Majed al Ansari, vocero de la Cancillería, y calificó las denuncias de "ridículas y peligrosas", al tiempo que acusó a dirigentes israelíes de impulsar una campaña de desinformación.
El exjefe militar Gadi Eisenkot respaldó la investigación pero pidió que avance "sin prejuicios", dijo Gadi Eisenkot, exjefe militar, y reclamó sancionar a quienes hayan afectado la integridad del proceso electoral.
Los resultados proyectados muestran al bloque de Netanyahu con 53 escaños frente a 48 del espacio opositor encabezado por Eisenkot; la Lista Conjunta y Ra'am sumarían en conjunto 19 bancas, lo que podría elevar al bloque opositor a una mayoría potencial, aunque con diferencias políticas que complican acuerdos.
Antecedentes y plazos
Como antecedente, el año pasado dos asesores del premier fueron detenidos por presuntamente recibir pagos de Qatar; además, ese país financió proyectos en la Franja de Gaza y participa en las negociaciones con Hamas, datos que aparecen en el debate sobre la supuesta injerencia.
Se esperan las conclusiones de la investigación en el plazo de una semana y los resultados deben certificarse antes del 4 de noviembre; la investidura de la nueva Knesset está prevista para el 10 de noviembre.
Una eventual salida del primer ministro podría reabrir procesos judiciales por corrupción y provocar investigaciones sobre las fallas de seguridad vinculadas al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.