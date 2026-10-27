Elecciones legislativas

Israel: las encuestas a pie de urna arrojan un empate técnico entre Netanyahu y Eisenkot

Se prevé que el bloque de Netanyahu obtenga unos 50 escaños, frente a los 52-53 de la oposición. Se pronostica que los partidos árabes alcanzarán un total combinado de 17-18 escaños, lo que complica los esfuerzos de ambos bloques para formar una coalición.