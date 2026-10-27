Según las encuestas a pie de urna publicadas el martes por la noche por los canales 11, 12 y 13, no hubo un ganador claro en las elecciones israelíes, y todas ellas mostraron que tanto el bloque del primer ministro Benjamin Netanyahu como el bloque de la oposición que buscaba reemplazarlo no lograron la mayoría de 61 escaños en la Knesset (parlamento).
Israel: las encuestas a pie de urna arrojan un empate técnico entre Netanyahu y Eisenkot
Se prevé que el bloque de Netanyahu obtenga unos 50 escaños, frente a los 52-53 de la oposición. Se pronostica que los partidos árabes alcanzarán un total combinado de 17-18 escaños, lo que complica los esfuerzos de ambos bloques para formar una coalición.
Se proyectaba que el bloque de oposición, integrado por Yashar, B'Yachad, Yisrael Beytenu y los Demócratas, obtendría entre 50 y 53 escaños, frente a los aproximadamente 50 del bloque de Netanyahu. Ninguna de las partes parecía tener un camino claro para formar una coalición.
Se preveía que la Lista Conjunta y Ra'am obtendrían entre 17 y 18 escaños en conjunto, lo que podría convertir a los partidos árabes en piezas clave para las negociaciones de coalición. Sin embargo, los líderes de la oposición han descartado en gran medida la formación de un gobierno con los partidos árabes, a excepción de Yair Golan, del Partido Demócrata.
Según las encuestas a pie de urna, se preveía que el Likud de Netanyahu obtendría entre 24 y 25 escaños y seguiría siendo el partido más grande en la próxima Knesset, mientras que se esperaba que el Yashar de Gadi Eisenkot ganara entre 21 y 23 escaños.
Las encuestas más recientes previas a la votación del martes no mostraban que ni el bloque de Netanyahu ni el de la oposición lograran obtener la mayoría de 61 escaños.
La participación electoral alcanzó su nivel más alto desde al menos 1973, según los registros del Comité Central de Elecciones, que han monitoreado la afluencia de votantes en momentos específicos durante la jornada electoral desde entonces.
Se preveía que los pequeños partidos de derecha que rondaban el umbral electoral, el Pueblo de Israel de Ofer Winter y el Partido Reservista-Económico de Yoaz Hendel, no alcanzarían el umbral requerido del 3,25%, lo que podría complicar aún más los esfuerzos del bloque de Netanyahu para conseguir la mayoría.
¿Podría Israel encaminarse hacia un gobierno de unidad nacional o hacia otras elecciones?
La posibilidad de un gobierno de unidad entre Netanyahu y Eisenkot parecía improbable, ya que Eisenkot se ha negado a trabajar bajo las órdenes de Netanyahu, incluso en un gobierno rotatorio. Otros líderes de la oposición también han descartado unirse a una coalición liderada por el primer ministro.
Eisenkot ha pedido que el líder del partido más grande del bloque de la oposición se convierta en su candidato a primer ministro, aunque aún no se ha anunciado ningún acuerdo al respecto dentro del bloque.
Las encuestas a pie de urna también plantearon la posibilidad de un gobierno minoritario que podría ganar una moción de confianza en la Knesset sin contar con la mayoría absoluta de 61 escaños. Sin embargo, la oposición dentro del bloque a depender de los partidos árabes podría complicar tal situación.
Las encuestas a pie de urna han diferido de los resultados finales en elecciones anteriores, y los resultados oficiales se determinarán una vez que se hayan contado los votos.
El estancamiento político podría conducir a nuevas elecciones, aunque las negociaciones para formar una coalición aún podrían dar lugar a un acuerdo entre los partidos.
Proyecciones detalladas para cada fuerza
En el bloque de la oposición, se prevé que el partido B'Yachad de Naftali Bennett sea el tercero más grande, obteniendo entre 12 y 14 escaños según las encuestas a pie de urna.
Según las encuestas a pie de urna, se proyectaba que Yisrael Beytenu, de Avigdor Liberman, obtendría entre 7 y 9 escaños, mientras que los demócratas de Yair Golan contaban con entre 9 y 10.
Mientras tanto, en el bloque de Netanyahu, se proyectaba que el partido Otzma Yehudit del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ganaría entre 6 y 7 escaños, mientras que se proyectaba que el Partido Sionista Religioso-Zehut, liderado por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ganaría 6 escaños.
Según las encuestas a pie de urna, los principales partidos ultraortodoxos (haredíes) obtendrán un total de entre 12 y 13 escaños, mientras que Shas conseguirá 6 y Judaísmo Unido de la Torá (UTJ) entre 6 y 7.