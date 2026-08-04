Medición internacional

Actualizan el índice del precio del dólar según la famosa hamburguesa: qué dice sobre la Argentina

La medición Big Mac fue actualizada con datos a julio de 2026 y compara el Precio de la famosa hamburguesa en más de 50 países. La versión ajustada por PBI per cápita muestra al peso argentino 19% sobrevaluado frente a la divisa norteamericana.