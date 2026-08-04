The Economist actualizó el índice Big Mac con datos a julio de 2026, una medición internacional basada en el precio de un insumo cotidiano que compara más de 50 monedas frente a los dólares estadounidenses y publica además una variante ajustada por PBI per cápita para incorporar poder adquisitivo.
Actualizan el índice del precio del dólar según la famosa hamburguesa: qué dice sobre la Argentina
La medición Big Mac fue actualizada con datos a julio de 2026 y compara el Precio de la famosa hamburguesa en más de 50 países. La versión ajustada por PBI per cápita muestra al peso argentino 19% sobrevaluado frente a la divisa norteamericana.
La versión ajustada por ingreso ubica al peso argentino 19% sobrevaluado frente al dólar y coloca a la Argentina en el puesto 14 entre las monedas más sobrevaluadas; esa evolución muestra retrocesos desde que en enero de 2025 lideró la tabla y desde enero de 2026 quedó 13.ª antes de la actualización de julio de 2026.
La metodología basada en PBI per cápita busca corregir la distorsión que generan menores costos laborales en países de ingresos bajos y medianos; en la medición ajustada regional aparecen Uruguay con 77,4% de sobrevaluación y Colombia con 63,6%, mientras que entre los europeos sobresalen Suiza, Reino Unido y la zona euro en términos de sobreprecio.
En la versión tradicional, que convierte el Precio local al tipo de cambio de mercado sin el ajuste por ingreso, un Big Mac cuesta en argentina 5,91 dólares frente a 6,22 dólares en Estados Unidos, es decir 5% menos, por lo que en ese enfoque el peso figura entre las monedas subvaluadas según la evaluación convencional.
Cómo funciona la medición basada en la famosa hamburguesa
El índice Big Mac fue creado por The Economist en 1986 como una herramienta didáctica para ilustrar la teoría del tipo de cambio y con el tiempo se convirtió en una referencia citada en manuales y estudios académicos.
En julio de 2022 The Economist actualizó la metodología: comenzó a usar un Precio proporcionado por McDonald’s para Estados Unidos y ajustó el cálculo de la versión basada en PBI per cápita, cuyo historial se actualiza cuando el FMI publica su serie de PIB.
La medición internacional no pretende sustituir herramientas técnicas ni análisis financieros, sino ofrecer una comparación sencilla del Precio del insumo cotidiano entre monedas y señalar posibles desviaciones frente al dólar.
Impacto regional: evolución de monedas latinoamericanas frente al dólar
En la comparación ajustada por ingreso la región muestra heterogeneidad: Chile aparece con 6,1% de sobrevaluación y México con 25,4% en la medición basada en PBI per cápita, mientras que Brasil registra una subvaluación de 6% y Perú figura prácticamente alineado con 0,5%.
En la evaluación tradicional latinoamericana las diferencias son distintas: Colombia figura 28,7% sobrevaluada en el enfoque convencional, el peso mexicano casi alineado con 0,8%, el peso chileno y el real brasileño aparecen subvaluados (-13,1% y -24,4% respectivamente) y el sol peruano muestra -19,7%.
El contraste entre ambas versiones ilustra cómo el Precio de un mismo producto y la elección de ajustar por ingreso modifican la interpretación del valor de las monedas frente al dólar y el impacto regional en américa latina.
La actualización a julio de 2026 consolida esos datos y deja como consecuencia verificable que expertos y analistas recurren al índice Big Mac como referencia didáctica sobre la evolución de monedas y el Precio relativo frente a los dólares.