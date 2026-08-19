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Bloqueos y quemas

La captura de nueve narcos desata una ola de violencia en México

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se trató de la reacción a una operación federal iniciada en la madrugada.

Los bloqueos perjudicaron el transporte agropecuario.Los bloqueos perjudicaron el transporte agropecuario.
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La captura de nueve presuntos criminales en el estado mexicano de Michoacán desató bloqueos en carreteras con vehículos quemados, informaron las autoridades el miércoles (19.08.2026).

El Ejército de México informó en un comunicado que arrestó a estas nueve personas que vinculó al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entre los detenidos están la pareja y la hija del jefe de la célula, aún prófugo. También se incautaron armas y vehículos.

Los detenidos están vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación. Foto: Gabinete de Seguridad de México.Los detenidos están vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación. Foto: Gabinete de Seguridad de México.

Esta operación llevó a 24 bloqueos de rutas en tres municipios productores de fresas, maíz y tomate de este estado del oeste del país.

Michoacán es uno de los mayores productores agrícolas de México y por sí solo el mayor del mundo en el aguacate, lo que lo ha convertido en blanco de extorsiones por parte de criminales.

Bloqueos y camiones en llamas

Muchos de los cortes -que por años han realizado bandas criminales del estado- se hicieron con camiones de carga en llamas atravesados en los caminos.

Horas antes de conocerse las capturas, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó que la violencia respondía a una operación federal iniciada durante la madrugada.

Mexico's President Claudia Sheinbaum attends a daily press conference, after the U.S. Justice Department said it had charged the governor of Mexico's Sinaloa state, Ruben Rocha, and other officials for their alleged involvement with the Sinaloa Cartel at the National Palace, in Mexico City, Mexico April 30, 2026. REUTERS/Henry RomeroLa presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

“Hay un operativo de detención de un objetivo o varios objetivos relevantes”, declaró Sheinbaum en su conferencia matutina, donde aseguró que la Secretaría de Defensa y otros cuerpos de seguridad habían desplegado “todos los elementos que sean necesarios para apoyar”.

Tras los bloqueos, las autoridades civiles y militares activaron el denominado Plan Antibloqueo para recuperar las vías de comunicación y garantizar la circulación.

El gobernador de ese estado, Alfredo Ramírez, informó en X que ya se restableció por completo la circulación.

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El operativo ocurre días después de que Estados Unidos suspendiera por una semana la importación de aguacate debido a amenazas contra los inspectores que por protocolo tiene en plantaciones y empacadoras del fruto.

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