Un hombre de 32 años murió en Brasil tras caer desde una cascada de aproximadamente 80 metros de altura. Minutos antes del accidente, había grabado imágenes del lugar y advertido sobre el riesgo que implicaba una caída desde esa altura.
Murió al caer de una cascada de 80 metros en Brasil tras advertir sobre el peligro
Un hombre de 32 años registró su visita al sitio y le advirtió a su hijo sobre el riesgo de una caída fatal, horas antes de que los rescatistas hallaran su cuerpo.
La víctima fue identificada como Maurício Marques Gomes, un mecánico que visitaba por primera vez la Cachoeira da Fortuna, ubicada en el distrito de Córrego do Ouro.
El video en el que advirtió sobre el peligro
Antes del accidente, Maurício compartió videos de la cascada en sus estados de WhatsApp. En una de las grabaciones, mientras mostraba la altura del salto de agua, se lo escucha advertir a su hijo sobre las consecuencias de una caída.
“Si te caes por aquí, mi hijo, solo te espera la muerte. ¿Quién aguanta esto?”, expresó en el registro.
Según medios locales, un amigo que seguía sus publicaciones contó que el hombre había comentado que dejaría su celular grabando mientras cruzaba una gran piedra. Esa habría sido una de sus últimas comunicaciones antes de desaparecer.
El hallazgo del cuerpo
Como Maurício no regresó a su casa durante la noche, sus amigos comenzaron a buscarlo y dieron aviso a las autoridades.
Los bomberos encontraron el cuerpo a las 15:20 del martes, sumergido en el pozo de agua ubicado al pie de la cascada. En la parte superior, cerca de donde habría ocurrido el accidente, también hallaron su gorra y su teléfono celular.
Uno de los amigos que registró el lugar donde fue encontrado estimó que la caída había sido de unos 80 metros.
Qué se sabe sobre las causas de la muerte
De acuerdo con la información difundida por medios brasileños, los médicos forenses determinaron que Maurício murió a causa de los traumatismos provocados por el impacto.
Los investigadores creen que el hombre pudo haberse resbalado y golpeado la cabeza contra una roca durante la caída. Sin embargo, esa hipótesis forma parte de la reconstrucción del accidente.
El mecánico fue enterrado el miércoles por la mañana en Córrego do Ouro, donde se realizó su despedida.