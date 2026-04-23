#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Río Salado
Operativo de Interpol

Arrestaron en Argentina a un hombre acusado de participar en muerte de Miguel Uribe Turbay

El hombre fue detenido en Buenos Aires. Uribe Turbay, de 39 años al momento de su muerte, era el candidato favorito de la derecha para reemplazar en 2026 al presidente izquierdista Gustavo Petro. Murió tras agonizar dos meses tras ser baleado en Bogotá.

Brayan Ferney Cruz Castillo, acusado de participar en la "logistica" del crimen del candidato colombiano.Brayan Ferney Cruz Castillo, acusado de participar en la "logistica" del crimen del candidato colombiano.
Seguinos en
Por: 

Argentina anunció este miércoles (22.04.2026) el arresto en Buenos Aires de Brayan Ferney Cruz Castillo, al que señaló como uno de los responsables de la logística en el homicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay, quien fue baleado el 7 de junio de 2025 en Bogotá y falleció dos meses después por la gravedad de sus heridas.

(250811) -- BOGOTA, 11 agosto, 2025 (Xinhua) -- Imagen de archivo cedida por COLPRENSA del 18 de julio de 2022 del senador colombiano, Miguel Uribe Turbay, participando en un seminario, en Bogotá, capital de Colombia. El senador y precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, murió el lunes a las 1:56 de la mañana, informó la Clínica Fundación Santa Fe, en donde permanecía desde el pasado 7 de junio cuando fue víctima de un atentado en Bogotá. (Xinhua/Alvaro Tavera/COLPRENSA) (ah) (ce)Miguel Uribe Turbay, asesinado en Colombia.

Uribe Turbay, de 39 años al momento de su muerte, era el candidato favorito de la derecha para reemplazar en 2026 al presidente izquierdista Gustavo Petro.

Según la versión del ministerio argentino de Seguridad, tras el presunto atentado, Cruz Castillo huyó a Argentina, lo que motivó la emisión de una notificación roja de Interpol a pedido de las autoridades colombianas.

The coffin of Colombian Senator Miguel Uribe Turbay, who died two months after he was shot in the head at a campaign event, rests at Colombia's Congress, in Bogota, Colombia, August 12, 2025. REUTERS/Luisa GonzalezFuneral del senador colombiano Miguel Uribe Turbay.

La detención se produjo el martes en la sede de los tribunales de Buenos Aires, donde el sospechoso se presentó para notificarse en una causa previa por robo de automóviles, momento en que fue capturado en un operativo conjunto de Interpol y la Policía Federal Argentina.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Colombia
Buenos Aires
Policía Federal Argentina
Gustavo Petro

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro