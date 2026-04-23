Argentina anunció este miércoles (22.04.2026) el arresto en Buenos Aires de Brayan Ferney Cruz Castillo, al que señaló como uno de los responsables de la logística en el homicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay, quien fue baleado el 7 de junio de 2025 en Bogotá y falleció dos meses después por la gravedad de sus heridas.
Arrestaron en Argentina a un hombre acusado de participar en muerte de Miguel Uribe Turbay
El hombre fue detenido en Buenos Aires. Uribe Turbay, de 39 años al momento de su muerte, era el candidato favorito de la derecha para reemplazar en 2026 al presidente izquierdista Gustavo Petro. Murió tras agonizar dos meses tras ser baleado en Bogotá.
Uribe Turbay, de 39 años al momento de su muerte, era el candidato favorito de la derecha para reemplazar en 2026 al presidente izquierdista Gustavo Petro.
Según la versión del ministerio argentino de Seguridad, tras el presunto atentado, Cruz Castillo huyó a Argentina, lo que motivó la emisión de una notificación roja de Interpol a pedido de las autoridades colombianas.
La detención se produjo el martes en la sede de los tribunales de Buenos Aires, donde el sospechoso se presentó para notificarse en una causa previa por robo de automóviles, momento en que fue capturado en un operativo conjunto de Interpol y la Policía Federal Argentina.