Operativo de Interpol

Arrestaron en Argentina a un hombre acusado de participar en muerte de Miguel Uribe Turbay

El hombre fue detenido en Buenos Aires. Uribe Turbay, de 39 años al momento de su muerte, era el candidato favorito de la derecha para reemplazar en 2026 al presidente izquierdista Gustavo Petro. Murió tras agonizar dos meses tras ser baleado en Bogotá.