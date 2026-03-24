Ordenaron nuevos arrestos por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Las autoridades de Colombia ordenaron este martes (24.03.2026) la detención de siete jefes de la Segunda Marquetalia, la disidencia de las FARC que lidera alias Iván Márquez, por su implicación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado a mediados del año pasado en Bogotá.
"Se acaban de recibir siete órdenes de captura contra los autores intelectuales, quienes serían cabecillas de la Segunda Marquetalia. Por ello se ha dispuesto un ofrecimiento público de una gran recompensa, orientada a lograr su pronta ubicación y la captura de ellos", expresó el director de la Policía colombiana, general William Rincón, en una rueda de prensa.
Recompensas millonarias
Alias Iván Márquez, líder de Segunda Marquetalia.
La Fiscalía ofreció hasta 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares) por información que lleve a la detención de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, quien fue el jefe negociador de la guerrilla de las FARC en los diálogos de paz con el Gobierno colombiano y retomó las armas en 2019.
Fuentes de seguridad creen que Márquez y otros sospechosos vinculados al caso se encuentran escondidos en la vecina Venezuela.
Igualmente hay una recompensa de hasta 4.000 millones de pesos (unos 1,07 millones de dólares) por información sobre Gener García Molina, alias Jhon 40, y José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, otros de los principales líderes de la Segunda Marquetalia.
Los otros cuatro jefes de ese grupo armado que la Fiscalía ordenó capturar son Jhon Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel o Rumba; Alberto Cruzlobo, conocido como Enrique Marulanda; Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo, y Kendry Téllez Álvarez, alias Yako.
Ya hay cuatro condenados por el caso
El senador Uribe Turbay, de 39 años y miembro del partido opositor de derecha Centro Democrático, fue herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin el 7 de junio de 2025 en el barrio bogotano de Modelia y falleció el 11 de agosto, después de más de dos meses ingresado en una clínica.
Se dispuso un ofrecimiento público de una gran recompensa por cada prófugo.
Por este asesinato han sido capturadas nueve personas y cuatro de ellas ya fueron condenadas, incluido el adolescente que le disparó.
Simeón Pérez Marroquín, alias 'El Viejo', uno de los condenados, dijo en el juicio que "el grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia", según reveló el sábado la revista 'Semana', que tuvo acceso a su testimonio.