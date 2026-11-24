Hombres armados tomaron este martes un supermercado de Cartagena de Indias, en el norte de Colombia, y mantuvieron retenidas a varias personas. La Policía desplegó un operativo de rescate, mientras la situación obligó a suspender temporalmente los aterrizajes en el aeropuerto Rafael Núñez.
Hombres armados tomaron rehenes en un supermercado de Cartagena y afectaron al aeropuerto
La Policía desplegó equipos especializados para liberar a las personas retenidas. Los aterrizajes estuvieron suspendidos durante casi una hora y luego fueron reanudados.
Según informó EFE, al momento del reporte las autoridades no habían logrado liberar a los rehenes. El episodio ocurrió en un establecimiento de la cadena Éxito y, de acuerdo con el diario local El Universal, entre las personas retenidas habría clientes y empleados.
La Policía desplegó un operativo
“Frente a la situación de orden público que se está presentando en el almacén Éxito de Cartagena, nuestra prioridad es proteger la vida de todas las personas”, señaló la Policía colombiana mediante un comunicado.
La fuerza informó que activó sus capacidades especializadas y que trabaja de manera coordinada para alcanzar una solución segura. No se precisó la cantidad de personas retenidas ni de hombres involucrados en la toma.
En videos difundidos en redes sociales se observa a personas encapuchadas que portan lo que parecen ser armas largas. Las imágenes también muestran a varias personas sentadas dentro del comercio y mirando hacia el exterior.
Reanudaron los aterrizajes
La Aeronáutica Civil suspendió las aproximaciones al aeropuerto de Cartagena durante casi una hora por operaciones de aeronaves de la Fuerza Pública en las inmediaciones. Los despegues que ya estaban programados se mantuvieron.
“Suspendidas las aproximaciones por operaciones de aeronaves de la Fuerza Pública en final de pista 01 (situación de orden público en las inmediaciones). Solo operan despegues”, comunicó el organismo en X. Posteriormente, los aterrizajes fueron reanudados.
El comunicado de la empresa
El Grupo Éxito, propietario del supermercado, manifestó que “la protección de la vida y la integridad de las personas” es su prioridad. La compañía indicó que seguía las instrucciones de los responsables del operativo.
“La situación que se presenta en nuestro almacén en Cartagena está siendo atendida por las autoridades competentes. Como compañía, estamos atentos a sus indicaciones y al manejo de la situación”, agregó.