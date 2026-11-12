Un operativo policial de gran magnitud se desplegó este jueves por la mañana en Washington, Estados Unidos, luego de un tiroteo que dejó al menos cinco personas heridas en el sector de Logan Circle, una zona residencial y comercial ubicada a aproximadamente un kilómetro y medio de la Casa Blanca.
Tiroteo en Washington: al menos cinco personas heridas en un ataque cerca de la Casa Blanca
El ataque ocurrió en el barrio de Logan Circle, a pocos minutos de la sede presidencial. La Policía desplegó un amplio operativo, cerró calles y pidió a los vecinos que permanecieran bajo resguardo.
El episodio se registró alrededor de las 8 de la mañana, hora local, en las inmediaciones de la intersección de las calles 15th Street y P Street, en el noroeste de la capital estadounidense. Según informaron las autoridades, los efectivos recibieron alertas por disparos y comenzaron a intervenir en distintos puntos del barrio.
La Policía Metropolitana de Washington confirmó que había varias víctimas y advirtió que la situación continuaba en desarrollo. Hasta el momento de los primeros reportes, no se habían difundido detalles oficiales sobre la identidad de los heridos ni sobre la gravedad de sus lesiones.
Amplio operativo
Tras los disparos, las autoridades solicitaron a los residentes y a quienes circulaban por la zona que evitaran el sector. También emitieron una advertencia de resguardo para las personas que se encontraban cerca del lugar del ataque.
El mensaje oficial recomendaba ingresar al edificio más cercano, mantenerse alejados de las ventanas y permanecer en el interior hasta recibir nuevas indicaciones.
La intervención incluyó a integrantes del equipo de respuesta de emergencia de la Policía y agentes federales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). También se informó sobre la colaboración de organismos federales en el procedimiento.
Como consecuencia del operativo, varias calles fueron bloqueadas al tránsito y se dispusieron restricciones en las inmediaciones de 15th Street y P Street. Además, algunas escuelas cercanas activaron protocolos de seguridad y permanecieron bajo confinamiento preventivo.
Buscan al atacante
La investigación se concentró en el sector donde se produjeron los disparos, aunque la Policía indicó que estaba respondiendo a reportes en más de una ubicación.
La concejala local Brooke Pinto también se refirió al episodio y señaló que el tiroteo había ocurrido en las inmediaciones de Vida Fitness, un gimnasio ubicado en Logan Circle. A través de sus redes sociales, pidió a los vecinos que no se acercaran al lugar mientras continuaba el procedimiento policial.
Los primeros reportes indicaron que las fuerzas de seguridad buscaban al presunto responsable y que la situación incluía un operativo de barricada en las inmediaciones.
Logan Circle es un barrio ubicado a poca distancia de la Casa Blanca, con viviendas, comercios y espacios religiosos. La cercanía con el centro político de Estados Unidos y la magnitud del despliegue policial generaron preocupación entre los residentes y trabajadores de la zona.
Por el momento, las autoridades no habían informado las circunstancias que desencadenaron el ataque ni confirmado las identidades de las personas heridas. La investigación continuaba abierta.