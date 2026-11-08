Autoridades de México anunciaron el domingo (08.11.2026) la detención de un líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los dos principales grupos criminales del país.
Detuvieron en México a otro capo del Cártel de Jalisco
Según la policía, Rafael Álvarez -alias "R2"- encabezaba una célula relacionada con homicidios, trafico de drogas y extorsiones contra empresarios aguacateros.
El CJNG fue designado como "organización terrorista extranjera" por el gobierno de Estados Unidos en 2025 y es conocido por sus tácticas violentas y atentados contra autoridades.
Compite con el Cártel de Sinaloa por el trasiego de drogas hacia territorio estadounidense, pero desde la muerte de su fundador, Nemesio "El Mencho" Oseguera en un operativo militar en febrero varios de sus cabecillas han sido aprehendidos.
Perfil de alias 'R2'
El nuevo detenido es Rafael Álvarez, alias "R2", quien encabezaba una célula relacionada con homicidios, narcotráfico y extorsiones contra empresarios aguacateros.
El capo resultó herido en la balacera desatada tras el operativo para capturarlo y recibe atención médica, informó en X el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch.
El narco fue localizado gracias a información compartida por la agencia antidrogas estadounidense, DEA, añadió el funcionario. Otras 19 personas fueron detenidas junto con el "R2", detalló.
La banda narcotraficante opera en los estados de Jalisco y Michoacán, sus bastiones más importantes. Michoacán, además, es el principal productor de aguacate.
A Álvarez se le vincula también con el asesinato hace un año de Carlos Manzo, un popular alcalde famoso por su forma de encarar al crimen organizado.
A principios de octubre, México detuvo a Iván Cazarín, alias "El Tanque", líder del CJNG que actuaba en el sur del país, mientras que en julio fue capturado Ramón Álvarez, alias "R1", antecesor del narcotraficante detenido este domingo.
La presión de Estados Unidos
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos presiona a México para que incremente las detenciones y aplique medidas para frenar el trasiego de drogas.