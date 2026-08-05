El influencer y streamer mexicano César Gastélum fue asesinado mientras realizaba una transmisión en vivo desde el estacionamiento de un local de comidas rápidas en Culiacán, en el estado de Sinaloa.
Conmoción en México: un influencer fue asesinado de un balazo durante una transmisión en vivo
César Gastélum fue asesinado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo desde el estacionamiento de un comercio en Culiacán. El ataque fue cometido por dos hombres y quedó registrado por las cámaras utilizadas para grabar el contenido.
El ataque ocurrió este martes por la noche cuando dos hombres armados se acercaron y dispararon contra el creador de contenido.
Gastélum estaba acompañado por dos personas que colaboraban con la grabación. Los agresores atacaron directamente al influencer y no dispararon contra quienes se encontraban junto a él.
La secuencia quedó registrada por las cámaras de la transmisión y comenzó a circular rápidamente en las redes sociales. En el video se escucha que los acompañantes habían advertido la presencia de los sospechosos antes del ataque.
Uno de ellos propuso abandonar el lugar, mientras otro manifestó que los hombres le generaban temor. Sin embargo, el grupo permaneció en el estacionamiento y, minutos después, se produjo el crimen.
César Gastélum tenía más de 129.000 seguidores en Instagram, 577.000 en TikTok y 16.000 suscriptores en YouTube. Publicaba contenido sobre viajes, gastronomía, videojuegos, reacciones y situaciones de su vida cotidiana.