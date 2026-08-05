Brutal crimen

Conmoción en México: un influencer fue asesinado de un balazo durante una transmisión en vivo

César Gastélum fue asesinado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo desde el estacionamiento de un comercio en Culiacán. El ataque fue cometido por dos hombres y quedó registrado por las cámaras utilizadas para grabar el contenido.