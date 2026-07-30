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Tensión en el norte de África

España enviará soldados para garantizar seguridad en Ceuta

Italia incluso se mostró a favor de que España sea suspendida del espacio Schengen ante llegada masiva de migrantes. "La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional", afirmó.

Hasta ahora, al menos nueve personas han muerto intentando alcanzar a nado el enclave español. Reuters.Hasta ahora, al menos nueve personas han muerto intentando alcanzar a nado el enclave español. Reuters.
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El gobierno español enviará miembros de las fuerzas armadas a Ceuta, en el norte de África, donde centenares de migrantes han irrumpido desde Marruecos, anunció el Ministerio del Interior este jueves (30.07.2026).

Hasta ahora, al menos nueve personas han muerto intentando alcanzar a nado el enclave español. Los cadáveres fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil de España en el puerto pesquero para la realización de las autopsias.

Migrants cross on foot into the North African enclave of Ceuta from Morocco by attemping to swim, according to Spain's Guardia Civil, near the border with Ceuta, in Fnideq, Morocco, July 30, 2026, in this still image obtained by REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. VERIFICATION: - Buildings, coastline and road layout matched satellite and archive imagery. - Coordinates: 35.85783579352456, -5.346942135788912. - Date verified by original file metadata.Migrantes cruzando este jueves. Reuters.

Este es el mayor ingreso de personas al enclave desde mayo de 2021, cuando más de 10.000 migrantes a la ciudad autónoma desde Marruecos en apenas dos días.

Mirá tambiénMáxima tensión entre Marruecos y España por una oleada inmigratoria en Ceuta

Reacción de Italia ante la crisis

El ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, reaccionó este jueves a la crisis y manifestó que quiere que España sea suspendida del espacio europeo de libre circulación Schengen. "La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional", declaró en la red social X.

El Ministerio del Interior de España indicó que también reforzará la Guardia Civil con 70 agentes más, que se sumarán a los 80 que ya están en el lugar. También enviará grupos de buceadores y embarcaciones de guardacostas del Servicio Marítimo.

Luego de saltar la valla fronteriza o a nado por el mar, cientos de migrantes ingresaron este jueves desde Marruecos a Ceuta, con lo que se unieron a los 1.500 que lo hicieron en los últimos días, una "emergencia humanitaria", según las autoridades de la ciudad.

Ceuta vuelve a ser escenario de imágenes dramáticas.Migrantes cruzando este jueves. Reuters.

El gobierno español se apresuró a señalar en un comunicado del Ministerio de Interior que había acordado con Rabat tomar medidas para devolver "lo antes posible" a Marruecos a "todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta".

Acuerdo con Marruecos para devoluciones

Ceuta y el otro enclave español en Marruecos, Melilla, son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea (UE) tiene con África.

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