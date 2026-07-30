El gobierno español enviará miembros de las fuerzas armadas a Ceuta, en el norte de África, donde centenares de migrantes han irrumpido desde Marruecos, anunció el Ministerio del Interior este jueves (30.07.2026).
España enviará soldados para garantizar seguridad en Ceuta
Italia incluso se mostró a favor de que España sea suspendida del espacio Schengen ante llegada masiva de migrantes. "La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional", afirmó.
Hasta ahora, al menos nueve personas han muerto intentando alcanzar a nado el enclave español. Los cadáveres fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil de España en el puerto pesquero para la realización de las autopsias.
Este es el mayor ingreso de personas al enclave desde mayo de 2021, cuando más de 10.000 migrantes a la ciudad autónoma desde Marruecos en apenas dos días.
Reacción de Italia ante la crisis
El ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, reaccionó este jueves a la crisis y manifestó que quiere que España sea suspendida del espacio europeo de libre circulación Schengen. "La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional", declaró en la red social X.
Sono favorevole alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna e ho piena fiducia nell’operato del Ministro Piantedosi. L’immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano come la scelta del…— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 30, 2026
El Ministerio del Interior de España indicó que también reforzará la Guardia Civil con 70 agentes más, que se sumarán a los 80 que ya están en el lugar. También enviará grupos de buceadores y embarcaciones de guardacostas del Servicio Marítimo.
Luego de saltar la valla fronteriza o a nado por el mar, cientos de migrantes ingresaron este jueves desde Marruecos a Ceuta, con lo que se unieron a los 1.500 que lo hicieron en los últimos días, una "emergencia humanitaria", según las autoridades de la ciudad.
El gobierno español se apresuró a señalar en un comunicado del Ministerio de Interior que había acordado con Rabat tomar medidas para devolver "lo antes posible" a Marruecos a "todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta".