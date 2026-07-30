La ciudad autónoma española de Ceuta atraviesa una de las mayores crisis migratorias de los últimos años tras la llegada masiva de miles de personas desde Marruecos durante este jueves 30 de julio.
Un migrante llegó a Ceuta con la camiseta de Boca y el video se hizo viral
El cruce de migrantes desde Marruecos a Ceuta ha generado una crisis humanitaria sin precedentes, destacando un video viral de un joven con la camiseta de Boca.
La situación obligó a las autoridades locales a reclamar la declaración de una emergencia nacional, mientras las fuerzas de seguridad y los servicios de asistencia trabajan al límite de su capacidad para contener la crisis humanitaria.
El fenómeno se concentró principalmente en la zona fronteriza de El Tarajal, donde cientos de migrantes cruzaron a nado o aprovecharon distintos puntos del perímetro para ingresar en territorio español. Las escenas, registradas por medios locales y nacionales, recuerdan inevitablemente a la histórica crisis migratoria de mayo de 2021, cuando miles de personas ingresaron en apenas dos jornadas.
Los usuarios argentinos de redes sociales notaron rápidamente la presencia de uno de los migrantes ingresando a Ceuta con la camiseta de Boca. El video del individuo con la indumentaria del club argentino se replicó al instante y se hizo viral.
Ceuta, al borde del colapso
De acuerdo con la cobertura realizada por El Faro de Ceuta, la llegada constante de personas durante las últimas horas llevó al límite a la Guardia Civil, a los servicios de rescate y a los centros de acogida. Agentes consultados por el diario describieron la situación como un escenario "sin precedentes", asegurando que el volumen de entradas "rompe cualquier récord" reciente.
Las imágenes difundidas muestran largas cadenas humanas ingresando por el mar, mientras efectivos españoles realizaban rescates de personas exhaustas por el esfuerzo físico. Muchos de los migrantes son jóvenes marroquíes, aunque también se detectó la presencia de menores de edad y familias completas.
Ante el agravamiento del escenario, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, solicitó formalmente al Gobierno español la declaración de una situación de emergencia nacional y la puesta en marcha de un mando único que coordine la respuesta institucional. Según sostuvo, los recursos locales resultan insuficientes frente a una llegada de estas dimensiones.
Marruecos, la situación social y la respuesta política
En un amplio análisis publicado por El País, la nueva oleada migratoria encuentra explicación en una combinación de factores sociales, económicos y políticos que afectan especialmente a la juventud marroquí.
Organizaciones de derechos humanos consultadas por el periódico señalan que miles de jóvenes enfrentan falta de oportunidades laborales y educativas, mientras las redes sociales funcionan como un mecanismo de convocatoria para intentar llegar a territorio europeo.
El diario también destaca que numerosas familias desconocen el paradero de sus hijos después de que emprendieran el cruce hacia Ceuta. Paralelamente, distintos testimonios apuntan a una menor intervención inicial de las fuerzas marroquíes en algunos sectores de la frontera, aunque posteriormente ambos países intensificaron la coordinación para frenar nuevos ingresos.
La crisis también reavivó el enfrentamiento político en España. Desde la oposición reclamaron endurecer la legislación sobre inmigración irregular y acelerar las devoluciones de quienes ingresaron de manera ilegal, mientras el Ejecutivo anunció el refuerzo de los dispositivos de seguridad y la coordinación entre distintos ministerios para gestionar la emergencia.
Mientras tanto, la prioridad continúa siendo la atención humanitaria. Equipos sanitarios, voluntarios y cuerpos de seguridad trabajan para asistir a quienes lograron llegar a la costa ceutí, en una crisis que vuelve a situar a la frontera sur de Europa en el centro del debate migratorio y de las relaciones entre España y Marruecos