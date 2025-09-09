Nueva zona endémica

Estados Unidos en alerta por un incremento de casos autóctonos de Chagas

EE. UU. se une al mapa de los 21 países americanos con la enfermedad, transmitida por la vinchuca y provocada por el Trypanosoma cruzi: 280.000 personas albergan el parásito que acecha silenciosamente durante décadas antes de desatar complicaciones cardíacas fatales.