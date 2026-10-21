Nuevas herramientas judiciales

Chile aprobó una ley para agilizar la expulsión de inmigrantes en situación irregular

La normativa permitirá a la Policía de Investigaciones solicitar autorización judicial para ingresar a domicilios y detener a personas que tengan órdenes de expulsión firmes. La iniciativa fue impulsada originalmente durante el gobierno de Gabriel Boric y retomada por la administración de José Antonio Kast.