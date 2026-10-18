Una avalancha registrada este sábado en la zona central de la cordillera de Los Andes, en Chile, dejó cuatro personas muertas y otras cuatro heridas.
Cuatro muertos y cuatro heridos por una avalancha en el centro de esquí Portillo
El alud ocurrió en las inmediaciones de la Laguna del Inca, en la cordillera chilena. Las víctimas formaban parte de un grupo de excursionistas que quedó atrapado por la nieve.
El episodio ocurrió en las inmediaciones de la Laguna del Inca, dentro del área del Centro de Esquí Portillo, ubicado a unas dos horas de Santiago y cerca del Paso Internacional Los Libertadores.
Un grupo quedó atrapado por la nieve
Según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, la masa de nieve alcanzó a un grupo de excursionistas que se encontraba en la zona.
Medios chilenos señalaron que varias de las personas fueron arrastradas hacia las aguas de la laguna.
A partir del aviso se desplegó un operativo de rescate con equipos especializados en alta montaña.
Amplio operativo de emergencia
En las tareas participaron Bomberos de Los Andes, Carabineros, personal aeropolicial, equipos del SAMU, trabajadores del Sistema Integrado Cristo Redentor y operarios del Hotel Portillo.
También intervino la oficina regional del Senapred.
Los cuatro heridos fueron estabilizados en el lugar y luego trasladados a distintos centros de salud de la zona.
El sector estaba cerrado
El alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, explicó que las víctimas no estaban alojadas en el complejo hotelero.
Según indicó, las instalaciones permanecían cerradas una vez finalizada la temporada de invierno y el sector no estaba habilitado para excursiones.
El jefe comunal agregó que había cartelería que advertía sobre la prohibición de acceso.
Habían sido advertidos sobre el riesgo
Rivera sostuvo además que el jefe de seguridad del hotel había advertido previamente al grupo sobre el peligro de ingresar al área en ese momento.
El delegado presidencial subrogante de Los Andes, Sebastián Caldera, también remarcó la importancia de respetar las restricciones en zonas de alta montaña.
Desde la delegación de Valparaíso indicaron que las personas afectadas eran turistas chilenos que se encontraban de paso por el lugar.
Cerca del paso hacia Mendoza
Portillo está ubicado a pocos kilómetros del Paso Internacional Los Libertadores, uno de los principales cruces fronterizos entre Chile y Argentina.
El complejo es considerado el centro de esquí más antiguo de Sudamérica y se encuentra en una zona de alta montaña expuesta a cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.
Las autoridades continuaban con las tareas de revisión del sector para descartar que hubiera más personas afectadas por el desprendimiento.