Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Festival de Primavera

China celebró el Año Nuevo Lunar con danzas del león y del dragón en la Gran Muralla

Un espectáculo cultural combinó bailes tradicionales con innovaciones tecnológicas, atrayendo a miles turistas y locales en el Año del Caballo de Fuego.

China festejó la Fiesta de la Primavera con un impactante despliegue cultural en la Gran Muralla China, donde danzas tradicionales del león y del dragón iluminaron el histórico tramo de Badaling en el marco del Año del Caballo de Fuego. El evento, que combina tradición milenaria e innovación tecnológica, busca potenciar el turismo invernal y se extenderá hasta el 28 de febrero.

(260221) --BEIJING, 21 febrero, 2026 (Xinhua) -- Personas observan una presentación de danza Yingge, en el distrito de Shuimogou de Urumqi, en la región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroeste de China, el 21 de febrero de 2026. Durante las vacaciones de la Fiesta de la Primavera, muchos equipos de danza Yingge han realizado magníficas presentaciones por toda China. La danza Yingge, o "danza a la canción del héroe", es una danza folclórica de la provincia de Guangdong, en el sur de China, que ha gozado de creciente popularidad en todo el país en los últimos años. Como una fusión dinámica de teatro, danza y artes marciales, fue incluida entre el primer grupo del patrimonio cultural inmaterial nacional en 2006. (Xinhua/Li Wenwu) (jg) (da)Personas observan una presentación de danza Yingge. Xinhua/Li Wenwu

Celebración en un escenario emblemático

El 19 de febrero de 2026, el sector de Badaling se transformó en epicentro de los festejos del Año Nuevo Lunar. Bajo un cielo invernal y temperaturas bajas, miles de visitantes se congregaron para presenciar espectáculos de danzas del león y del dragón, símbolos de prosperidad y buena fortuna en la cultura china.

Más de 1.000 farolillos encendidos entre las 18 y las 21 iluminaron los muros de piedra, generando una postal única sobre uno de los monumentos más emblemáticos del mundo.

(260221) -- TONGXIANG, 21 febrero, 2026 (Xinhua) -- Un turista estrecha la mano con un robot, en Wuzhen, en la ciudad de Tongxiang, en la provincia de Zhejiang, en el este de China, el 21 de febrero de 2026. Durante estas vacaciones de la Fiesta de Primavera, el antiguo poblado acuático de Wuzhen ha organizado más de sesenta actividades que muestran la rica historia y la vitalidad moderna del poblado, reflejadas en las costumbres populares, el teatro, la ciencia y tecnología, y la cultura. (Xinhua/Xu Yu) (oa) (da)Un turista estrecha la mano con un robot, en Wuzhen, en la ciudad de Tongxiang en la Fiesta de Primavera. Xinhua

Recorridos nocturnos y fusión cultural

Entre el 16 y el 22 de febrero, los turistas pudieron participar de recorridos nocturnos desde la Torre Sur 4 hasta la Torre Norte 4, atravesando una calle cultural especialmente ambientada para la ocasión hasta la plataforma de Guancheng.

Los organizadores combinaron números tradicionales del distrito de Yanqing con propuestas innovadoras:

(260221) -- TONGXIANG, 21 febrero, 2026 (Xinhua) -- Artistas participan en un desfile acuático, en Wuzhen, en la ciudad de Tongxiang, en la provincia de Zhejiang, en el este de China, el 21 de febrero de 2026. Durante estas vacaciones de la Fiesta de Primavera, el antiguo poblado acuático de Wuzhen ha organizado más de sesenta actividades que muestran la rica historia y la vitalidad moderna del poblado, reflejadas en las costumbres populares, el teatro, la ciencia y tecnología, y la cultura. (Xinhua/Xu Yu) (oa) (da)Artistas participan en un desfile acuático, en Wuzhen, en la ciudad de Tongxiang. Xinhua/Xu Yu
  • Danzas clásicas del león y del dragón.
  • Incorporación de leones robóticos.
  • Breves fragmentos de Ópera de Pekín.

El resultado fue una puesta en escena que integró patrimonio histórico, identidad cultural y tecnología contemporánea.

Turismo de invierno y venta digital de entradas

El programa festivo continuará hasta el 28 de febrero con el objetivo de atraer visitantes durante la temporada baja de invierno. Las entradas se comercializaron a través de la plataforma WeChat, facilitando el acceso digital al evento.

A pesar del frío, las multitudes colmaron el lugar para dar inicio al nuevo año lunar con luz, color y tradición.

(260221) -- SHIJIAZHUANG, 21 febrero, 2026 (Xinhua) -- Vista aérea tomada con un dron el 20 de febrero de 2026 de un espectáculo de fuegos artificiales de hierro fundido en un bloque cultural, en el distrito de Fengnan, en Tangshan de la provincia de Hebei, en el norte de China. (Xinhua/Yang Shiyao) (oa) (da)Vista aérea tomada con un dron de un espectáculo de fuegos artificiales de hierro fundido en el distrito de Fengnan, en Tangshan. Xinhua/Yang Shiyao

La celebración en la Gran Muralla reafirma la apuesta de China por combinar cultura ancestral y modernización turística. En el Año del Caballo de Fuego, el país proyecta una imagen de tradición viva que se reinventa para atraer tanto a visitantes locales como internacionales, consolidando a Badaling como uno de los escenarios más emblemáticos de las festividades del calendario lunar.

China
Año Nuevo
Arte Música Teatro
Show

