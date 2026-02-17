Impactante exhibición de robots humanoides en la gala del Año Nuevo en China

Personas compran Tanghulu, un aperitivo tradicional chino compuesto por bayas o frutas recubiertas de azúcar, en una feria de templo, en Beijing, capital de China, el 17 de febrero de 2026. Las ferias de templo se inauguraron para celebrar la Fiesta de la Primavera y ofrecer a los visitantes bailes tradicionales, danzas del león y deliciosa comida. Foto: Xinhua / Li Xin.