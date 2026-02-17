Impactante exhibición de robots humanoides en la gala del Año Nuevo en China

Esta vez la sorpresa no la dieron los impresionantes fuegos artificiales, sino que llegó con la destreza demostrada por robots humanoides.
La gala de la Fiesta de Primavera en la antesala del Año Nuevo lunar en China sorprendió con el impactante despliegue de robots humanoides realizando acrobacias y artes marciales, fusionando tradición y tecnología de vanguardia.
En el festival televisado por el Año Nuevo lunar de China, un grupo de robots humanoides deslumbraron a millones de espectadores de todo el mundo a través de su rutina de artes marciales, acrobacias y hasta parodias cómicas.
La celebración que la UNESCO incorporó en 2024 a su lista de patrimonio cultural inmaterial, tiene un impresionante despliegue durante toda la semana, y la muestra de avances en materia tecnológica se hizo inmediatamente viral en redes sociales.
El video muestra a robots humanoides en escena con una puesta que mezcla artes marciales, acrobacias y momentos de comedia, en el marco de los festejos del Año Nuevo chino.
El clip subraya el impacto en el público y el salto en complejidad de los movimientos: no es solo “caminar y saludar”, es coordinar, girar, saltar y mantener equilibrio en sincronía, ejecutando secuencias tipo parkour y maniobras de kung fu.
No solo fueron artes marciales. En la gala del Festival de Primavera, la gran vidriera televisiva de las celebraciones en la víspera de Año Nuevo lunar, los robots también ejecutaron coreografías artísticas armadas para lucirse en un escenario exigente.
La escena no es casual: en China, la gala se convirtió en un escaparate para fabricantes y laboratorios. Un despacho de Reuters señaló que varias empresas de robótica se preparaban para el foco del entretenimiento del Año Nuevo lunar, con presentaciones pensadas para llegar a audiencias masivas.
Entre los nombres que aparecen en coberturas del tema figura Unitree Robotics, asociada a performances de robots humanoides que combinan destreza física y control fino del movimiento, una especie de “demo en horario central” que después se traduce en atención global.
La novedad tecnológica convive con una tradición enorme: el Festival de Primavera—las prácticas sociales de celebración del Año Nuevo tradicional— fue inscripto por la UNESCO en 2024 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Ese cruce entre lo ancestral y lo nuevo se vio también en la cobertura internacional de las celebraciones del Año Nuevo lunar: ferias, rezos y rituales, pero también escenarios donde la robótica y la Inteligencia Artificial se meten en el centro de la fiesta, con reacciones divididas entre fascinación y extrañeza.