En 2025

Desafío demográfico de largo plazo: China alcanzó la tasa de natalidad más baja de su historia

El gigante asiático volvió a marcar en el último año un mínimo histórico en la natalidad y redujo su población por cuarto año consecutivo. De la política del “hijo único” a un giro que preocupa por su impacto en la economía y el crecimiento futuro.