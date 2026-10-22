Condenada a muerte

Tras sobrevivir a dos inyecciones letales, Christa Pike ya puede caminar y hablar

Aunque muestra una evolución favorable, los especialistas aún analizan si el fallido procedimiento le provocó secuelas cognitivas o psicológicas permanentes. El caso reavivó el pedido de sus abogados para que le conmuten la pena capital por cadena perpetua.