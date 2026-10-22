Christa Pike, de 50 años, logró progresos importantes en su recuperación física después de sobrevivir a un intento de ejecución con dos dosis de pentobarbital en Tennessee. Según informó uno de sus abogados, ya puede caminar sin ayuda y mejoró su capacidad para hablar.
Tras sobrevivir a dos inyecciones letales, Christa Pike ya puede caminar y hablar
Aunque muestra una evolución favorable, los especialistas aún analizan si el fallido procedimiento le provocó secuelas cognitivas o psicológicas permanentes. El caso reavivó el pedido de sus abogados para que le conmuten la pena capital por cadena perpetua.
La mujer, que permanece en el corredor de la muerte, ahora puede comunicarse con mayor claridad y construir oraciones completas. Sin embargo, los médicos todavía evalúan si el episodio le provocó daños cognitivos o psicológicos permanentes. Un diagnóstico definitivo podría demorar un mes o más.
El intento de ejecución
El procedimiento se llevó a cabo el 30 de septiembre, pero fue suspendido después de que Pike sobreviviera a dos dosis del fármaco utilizado en las inyecciones letales.
Tras lo ocurrido, fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permaneció inconsciente durante varios días. El 10 de octubre recibió el alta y regresó al Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, donde había estado recluida durante más de tres décadas.
Dificultades para administrar la inyección
Durante el procedimiento, Pike manifestó que sentía un dolor intenso y una fuerte quemazón en los brazos. Según los testimonios citados por sus abogados, llegó a decir: “Siento que el brazo me va a reventar” y preguntó si aquello era normal.
El personal médico habría utilizado al menos siete agujas para intentar administrarle la sustancia. Una de ellas se dobló en un ángulo de 90 grados, de acuerdo con la información difundida por sus representantes legales.
La primera dosis se aplicó a las 21.30, hora argentina. Como Pike continuaba respirando, aproximadamente una hora después le administraron una segunda dosis.
Testigos presentes en la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Nashville, afirmaron que la mujer siguió respirando y roncando de manera audible después de recibir ambas inyecciones.
La demora en pedir asistencia
Las grabaciones de las llamadas al 911 revelaron que las autoridades penitenciarias tardaron 31 minutos en confirmar la solicitud de asistencia médica. Según esos registros, una confusión entre el personal de la prisión y los equipos de emergencia demoró la intervención.
Además, dos semanas antes del procedimiento, Pike había expresado su preocupación ante funcionarios del Departamento Correccional de Tennessee por las dificultades para encontrarle una vena adecuada y por la preparación del médico encargado de colocarle una vía central.
En un audio difundido por The New York Times, la mujer advirtió que no tenía buenas venas y manifestó sus dudas sobre la capacidad del profesional para realizar el procedimiento.
El crimen por el que fue condenada
Pike recibió la pena capital por el asesinato de su compañera de clase, Colleen Slemmer, cometido en 1995, cuando tenía 18 años. El novio de Pike, que entonces tenía 17, fue condenado a cadena perpetua por su participación en el caso.
El cuerpo de Slemmer fue encontrado con un pentagrama grabado en el pecho, un detalle que alimentó versiones sobre posibles rituales satánicos.
Tennessee revisa el procedimiento
Después del intento fallido de ejecución, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones en el estado y ordenó una revisión independiente del procedimiento.
Desde entonces, los abogados de Pike solicitaron en reiteradas oportunidades que se le conmute la pena de muerte por cadena perpetua. Mientras avanza la revisión del caso, el equipo médico continúa evaluando las consecuencias del episodio sobre su salud y sus posibilidades de recuperación.