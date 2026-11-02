Nuevo episodio

Ciberataque a supermercados en Bélgica: varias cadenas tuvieron problemas con sus cámaras frigoríficas

Los incidentes afectaron a establecimientos de Delhaize, Carrefour, Spar e Intermarché. También se reportaron fallas en una tienda de Ikea. El episodio ocurrió durante la madrugada y tuvo un mecanismo similar al ataque registrado en Francia en octubre, que obligó a descartar grandes cantidades de alimentos.