¡Se salvó por poco!

Impactante accidente en Austin: un auto embistió a un ciclista y se lo llevó en el capó

Un ciclista sobrevivió de milagro tras ser embestido por un auto que le cerró el paso en una maniobra de giro. El impacto lo dejó sobre el capó durante varios metros: sufrió rasguños y un hombro dislocado, mientras su bicicleta quedó destruida.