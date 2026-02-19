#HOY:

Impactante accidente en Austin: un auto embistió a un ciclista y se lo llevó en el capó

Un ciclista sobrevivió de milagro tras ser embestido por un auto que le cerró el paso en una maniobra de giro. El impacto lo dejó sobre el capó durante varios metros: sufrió rasguños y un hombro dislocado, mientras su bicicleta quedó destruida.

Final con milagro: el ciclista logra incorporarse con lesiones leves, mientras la bicicleta queda completamente destrozada.
Un ciclista de Austin, Texas, estuvo a centímetros de una tragedia: un auto lo atropelló y lo arrastró varios metros sobre el capó, en una escena que quedó registrada en video y se viralizó por la violencia del impacto.

El hecho ocurrió cuando un sedán plateado le cerró el paso al realizar un giro a la derecha. La maniobra fue repentina y el choque resultó inevitable: el ciclista salió despedido hacia el frente y terminó encima del vehículo.

Durante unos instantes, el auto continuó su marcha con el ciclista sobre el capó, hasta que finalmente pudo bajar y ponerse de pie. Según trascendió, sufrió apenas algunos rasguños y un hombro dislocado.

La bicicleta, valuada en alrededor de 6.000 dólares, quedó destruida tras el golpe. Las imágenes reabrieron el debate sobre el riesgo vial de los giros sin advertencia en calles con ciclistas.

