El paso de un ciclón extratropical por Uruguay generó importantes daños materiales e interrupciones de servicios, especialmente en Montevideo y en los departamentos del este.
Ciclón extratropical en Uruguay: vientos intensos causaron daños, cortes de luz y un fallecido
El fenómeno afectó principalmente el sur y este del país, con caída de árboles, interrupciones en el suministro eléctrico y complicaciones en la circulación urbana.
El fenómeno, anticipado por organismos meteorológicos, se manifestó con lluvias persistentes y ráfagas intensas de viento que provocaron múltiples incidentes durante la noche del martes y la madrugada del miércoles.
Daños en la vía pública
Uno de los impactos más visibles del temporal fue la caída de árboles y ramas en distintas zonas urbanas, lo que derivó en cortes de calles y complicaciones para la circulación. En Montevideo, varios puntos de la ciudad amanecieron con obstáculos en la vía pública, lo que dificultó el tránsito vehicular y el transporte público en las primeras horas del día.
Las ráfagas de viento, que en algunas zonas superaron los 90 km/h e incluso podrían haber alcanzado valores superiores en áreas costeras, generaron situaciones de riesgo en espacios abiertos y residenciales.
En ese contexto, se registró un episodio de gravedad en el barrio Flor de Maroñas, donde una rama de gran porte cayó sobre dos viviendas y provocó un colapso parcial de las estructuras.
Como consecuencia, cuatro personas quedaron atrapadas entre los escombros y debieron ser rescatadas por personal de emergencia. Todas resultaron con heridas y al menos dos fueron trasladadas a un centro de salud.
Además, el temporal dejó una víctima fatal en el departamento de Maldonado. Un hombre de 51 años murió tras un siniestro vial originado por la presencia de un árbol caído en la vía pública. El hecho ocurrió en la madrugada, cuando el conductor impactó contra el tronco y luego fue embestido por otro vehículo.
Las autoridades locales informaron que la zona costera fue una de las más afectadas, con caída de árboles, daños en infraestructura y múltiples intervenciones de emergencia para restablecer condiciones de seguridad.
Cortes de energía
Otro de los efectos más relevantes del ciclón extratropical fue la interrupción del suministro eléctrico en distintas regiones del país. Al amanecer del miércoles, más de 110 mil usuarios permanecían sin energía, con mayor impacto en departamentos del este y sur.
Entre las zonas más comprometidas se encontraban Canelones, Maldonado, Rocha y Lavalleja, donde los fuertes vientos afectaron tendidos eléctricos y generaron numerosos incidentes en la red de distribución.
Las empresas y organismos responsables del servicio desplegaron cuadrillas para atender las fallas y avanzar en la restitución del suministro, aunque se advirtió que los trabajos podrían extenderse debido a la magnitud de los daños.
En paralelo, los gobiernos departamentales activaron operativos de respuesta para remover árboles caídos, despejar calles y asistir a las personas afectadas. Las tareas incluyeron también la reparación de infraestructura dañada y el control del tránsito en zonas comprometidas.
Desde la Intendencia de Montevideo se había exhortado previamente a la población a evitar desplazamientos innecesarios, asegurar objetos sueltos en exteriores y proteger a las mascotas, ante el riesgo de que el viento transformara elementos cotidianos en proyectiles.