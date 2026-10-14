La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó las acusaciones sobre un supuesto consumo de drogas y calificó de falsas las afirmaciones difundidas por la periodista y escritora Anabel Hernández. La mandataria respondió a esos señalamientos durante una transmisión en vivo realizada el martes 13 de octubre a través de Instagram y TikTok.
México: Sheinbaum rechazó las acusaciones sobre el consumo de marihuana
La presidenta mexicana rechazó las afirmaciones de la periodista Anabel Hernández, quien había señalado que la mandataria consumía marihuana para afrontar la presión de su cargo. Durante su primera transmisión en vivo por Instagram y TikTok, Sheinbaum también se refirió a una posible regulación de contenidos violentos en las plataformas digitales.
El pasado 11 de septiembre, Hernández había hablado públicamente sobre el estado de salud de Sheinbaum y la presión que enfrenta al frente del Gobierno mexicano. En ese contexto, aseguró que fuentes cercanas a la presidenta le habían indicado que consumía marihuana para afrontar las exigencias de su cargo y una supuesta depresión.
Durante la transmisión, Sheinbaum rechazó esas afirmaciones y cuestionó la circulación de información falsa en las plataformas digitales.
"Hubo una periodista que dijo que yo usaba drogas, es falso, absolutamente falso", expresó la mandataria. Además, pidió a los usuarios que tengan precaución con los contenidos que circulan en internet y advirtió sobre la difusión de noticias falsas.
Sheinbaum alertó sobre la circulación de noticias falsas
La transmisión marcó la primera participación de la presidenta mexicana en vivo a través de Instagram y TikTok. Además de responder a las versiones sobre su vida personal, Sheinbaum aprovechó el espacio para abordar distintos temas de la agenda pública.
Entre las cuestiones planteadas por los usuarios estuvieron la inseguridad, la situación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la crisis del agua en el estado de Jalisco y la represión de manifestantes.
El intercambio se extendió durante unos 25 minutos y permitió a la mandataria responder preguntas sobre asuntos de interés público, además de exponer la posición de su Gobierno respecto de la circulación de contenidos en las redes sociales.
El Gobierno analiza regular contenidos violentos
Otro de los ejes de la transmisión fue la posible regulación de los contenidos difundidos en plataformas digitales, en particular aquellos que promueven o incitan a la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Sheinbaum aseguró que la iniciativa no tiene como objetivo establecer mecanismos de censura, sino prevenir la difusión de material que pueda contribuir a situaciones de violencia.
"No se trata de eso", sostuvo al referirse a las críticas que podría generar una regulación de este tipo. Según explicó, la propuesta apunta a evitar actitudes violentas vinculadas con agresiones contra menores de edad.
Reuniones con las plataformas digitales
La presidenta también informó que la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, mantuvieron una reunión con representantes de distintas plataformas digitales.
De acuerdo con Sheinbaum, durante ese encuentro se abordaron posibles medidas para regular los contenidos violentos que circulan en internet. La mandataria afirmó que las empresas participantes estuvieron de acuerdo con avanzar en el tema.
Sin embargo, no precisó durante la transmisión cuáles serían los mecanismos concretos de aplicación, los alcances de la regulación ni los plazos previstos para su implementación.