Advirtió sobre las noticias falsas

México: Sheinbaum rechazó las acusaciones sobre el consumo de marihuana

La presidenta mexicana rechazó las afirmaciones de la periodista Anabel Hernández, quien había señalado que la mandataria consumía marihuana para afrontar la presión de su cargo. Durante su primera transmisión en vivo por Instagram y TikTok, Sheinbaum también se refirió a una posible regulación de contenidos violentos en las plataformas digitales.