Colombia inauguró oficialmente este miércoles 14 de octubre de 2026 su embajada en Jerusalén, en un paso orientado a fortalecer las relaciones diplomáticas con Israel. La ceremonia estuvo encabezada por los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, Omar Bulla y Gideon Saar, quienes destacaron la importancia del acercamiento bilateral.
Colombia abrió su embajada en Jerusalén en un gesto de acercamiento diplomático a Israel
Los cancilleres de Colombia, Omar Bulla, e Israel, Gideon Saar, encabezaron la inauguración oficial de la nueva sede diplomática colombiana en Jerusalén. Durante el acto, destacaron la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en áreas como seguridad, economía, cultura y tecnología.
La nueva sede diplomática está ubicada en la zona occidental de Jerusalén, sobre la calle Rabi Akiva, en el centro de la ciudad. Durante la ceremonia, se descubrieron las placas identificatorias de la embajada y se realizó el acto formal de apertura.
"Hoy, con la apertura de nuestra embajada en Jerusalén, damos un paso decisivo para estrechar la hermandad y los vínculos entre nuestros pueblos", afirmó Bulla. El canciller colombiano sostuvo además que ambos países comparten intereses en áreas como la seguridad, la economía, la cultura y la tecnología.
Israel destacó la decisión de Colombia
Por su parte, Saar agradeció al Gobierno colombiano por concretar el traslado de la representación diplomática y calificó la jornada como "un día de fiesta".
"Es una victoria de la lucha diplomática por nuestra historia", expresó el ministro israelí durante el acto, en el que también destacó el significado político de la apertura de la nueva sede.
La decisión representa un gesto de acercamiento entre ambos países y se suma a los esfuerzos de Israel por ampliar la presencia diplomática internacional en Jerusalén, una ciudad cuyo estatus constituye uno de los principales puntos de controversia del conflicto israelí-palestino.
Colombia, la décima embajada en Jerusalén
Durante su intervención, Saar señaló que la representación colombiana es la décima embajada en abrir sus puertas en Jerusalén. Además, anticipó que la República Democrática del Congo prepara la instalación de su sede diplomática en la ciudad y aseguró que conoce cuál podría ser el siguiente país en sumarse, aunque evitó revelar su identidad.
El canciller israelí concluyó su discurso con una expresión de celebración en español: "¡Viva Israel y viva Colombia!".
La embajadora colombiana en Israel, Tania Gilinski, también celebró el traslado de la misión diplomática, al que calificó de histórico. En un tono distendido, invitó a los representantes israelíes presentes a compartir un café colombiano para conmemorar la inauguración.
El trasfondo diplomático de Jerusalén
La apertura de la embajada se inscribe en un contexto diplomático sensible. Israel considera a Jerusalén su capital, mientras que los palestinos reivindican Jerusalén Este como capital de un futuro Estado palestino.
La mayor parte de la comunidad internacional ha evitado instalar sus embajadas en la ciudad debido a la disputa sobre su estatus definitivo, aunque algunos países trasladaron allí sus representaciones diplomáticas en los últimos años.
En ese escenario, la decisión colombiana adquiere relevancia política y diplomática, al tiempo que sus autoridades plantean la posibilidad de profundizar la cooperación bilateral en distintos sectores.