Busca fortalecer los vínculos

Colombia abrió su embajada en Jerusalén en un gesto de acercamiento diplomático a Israel

Los cancilleres de Colombia, Omar Bulla, e Israel, Gideon Saar, encabezaron la inauguración oficial de la nueva sede diplomática colombiana en Jerusalén. Durante el acto, destacaron la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en áreas como seguridad, economía, cultura y tecnología.