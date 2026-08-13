Colombia formalizó su ingreso a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C) y acordó con Estados Unidos profundizar la cooperación militar contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.
Colombia habilitó operaciones militares conjuntas con Estados Unidos contra el narcotráfico
El acuerdo fue anunciado en Panamá durante una cumbre regional. Bogotá se sumó a la coalición A3C y prevé coordinar acciones, inteligencia y capacidades militares con Washington.
El anuncio se realizó durante una reunión regional desarrollada en Ciudad de Panamá, donde participó el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. El funcionario confirmó que Bogotá autorizó operaciones conjuntas entre las fuerzas colombianas y el Departamento de Defensa norteamericano.
Qué contempla el acuerdo
Según el Ministerio de Defensa colombiano, la cooperación permitirá fortalecer capacidades, compartir información, coordinar esfuerzos y aumentar la efectividad de las operaciones contra grupos considerados terroristas y organizaciones criminales.
El entendimiento se enmarca en la iniciativa denominada Escudo de las Américas, impulsada por Washington para ampliar la coordinación regional frente al tráfico de drogas y otras amenazas vinculadas con el crimen organizado.
“Colombia ya solicitó que el Departamento de Defensa se sume en su lucha contra el narcoterrorismo”, expresó Hegseth durante el encuentro, al referirse a la nueva etapa de cooperación.
La postura del gobierno colombiano
El ministro de Defensa de Colombia, Jorge Mora, sostuvo que la decisión responde a las directivas del presidente Abelardo de la Espriella y busca reforzar una estrategia hemisférica frente al narcotráfico.
“Esta decisión reafirma el compromiso de Colombia con una respuesta hemisférica coordinada frente al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las demás amenazas”, señaló el funcionario.
Mora agregó que el país pondrá parte de su experiencia y capacidad operativa al servicio de acciones coordinadas en el océano Pacífico y el mar Caribe.
El debate sobre la soberanía
El Gobierno colombiano remarcó que la cooperación con Estados Unidos se desarrollará bajo la Constitución, el derecho internacional y el marco jurídico de cada país.
También aclaró que la participación estadounidense no reemplazará la responsabilidad de las fuerzas colombianas sobre la seguridad interna ni implicará una transferencia de soberanía.
El acuerdo busca impedir que organizaciones criminales consoliden control territorial y ampliar las herramientas disponibles para combatir economías ilícitas y estructuras armadas.
El respaldo económico de Washington
La nueva etapa de cooperación se produce pocos días después de que el Departamento de Estado anunciara su intención de destinar US$ 1.000 millones en asistencia de seguridad para Colombia.
El anuncio fue realizado el 7 de agosto, coincidiendo con la asunción presidencial de De la Espriella, y forma parte del relanzamiento de la relación bilateral entre Bogotá y Washington.
La incorporación de Colombia a la A3C amplía ahora esa cooperación hacia el terreno operativo, con mecanismos conjuntos de planificación, intercambio de información y coordinación militar.