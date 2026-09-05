El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que la Policía Nacional abatió a alias “Naím” o “Bendito Menor”, señalado como líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y considerado uno de los criminales más buscados del país.
Colombia abatió a uno de los criminales más buscados durante un operativo
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que alias “Naím” o “Bendito Menor” murió durante la denominada Operación Centinela de la Patria, junto a otros tres sospechosos.
El operativo se realizó en las últimas horas en el marco de la denominada Operación Centinela de la Patria. Durante el anuncio, el mandatario estuvo acompañado por integrantes de la cúpula militar y policial.
“Llegó a su fin la trayectoria sanguinaria de este narcoterrorista, responsable de sembrar extorsión, narcotráfico y terror en La Guajira y el Caribe colombiano”, afirmó De la Espriella al realizar un balance del procedimiento.
Despliegue policial
Según explicó el presidente, la organización criminal mantenía sometidas a distintas comunidades de la región mediante actividades ilícitas. En ese sentido, aseguró que su administración recurrirá a la “fuerza legítima del Estado” para enfrentar a las estructuras criminales que, según sostuvo, durante décadas mantuvieron bajo amenaza a la población colombiana.
De la Espriella también señaló que el operativo para capturar o abatir a “Naím” comenzó hace más de 20 días y calificó como “impecable” la intervención realizada por un comando especial de la Policía denominado “Los Lobos”.
También murieron otros tres integrantes
De acuerdo con el balance oficial difundido por el Gobierno, durante el procedimiento también fueron abatidos otros tres presuntos integrantes de grupos subversivos.
El resultado fue presentado por De la Espriella como parte de la nueva estrategia de seguridad implementada por su administración para enfrentar a las organizaciones armadas y criminales que operan en distintas zonas del país.
Otros ataques
El presidente colombiano relacionó el resultado de la operación con los recientes bombardeos contra estructuras de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según su interpretación, estas acciones muestran que el Estado tiene capacidad para enfrentar a los grupos armados mediante el uso de la fuerza.
“Hoy, con la Operación Centinela de la Patria, demostramos que las órdenes se cumplen y que cuando el Estado actúa con determinación, inteligencia y contundencia, el crimen retrocede”, expresó el mandatario.