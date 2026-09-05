Una serie de explosiones se produjo este viernes en la ciudad de Viacha, al sur de La Paz, luego de que estallara un depósito de material pirotécnico ubicado dentro de una dependencia militar. El hecho dejó dos personas muertas y 81 heridas, según confirmó el Ministerio de Defensa de Bolivia.
Una explosión sacudió un regimiento militar en Bolivia: dos muertos y 81 heridos
El hecho ocurrió en Viacha, al sur de La Paz, donde además se reportaron siete personas desaparecidas y decenas de evacuados por los daños provocados en la zona.
El episodio ocurrió alrededor de las 14:30 en el Regimiento de Artillería Mecanizada (RAM) 2 “Bolívar”, situado a unos 30 kilómetros de la capital boliviana. De acuerdo con las autoridades, se registraron dos fuertes detonaciones y la segunda tuvo una mayor magnitud.
Siete personas continúan desaparecidas
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que entre las víctimas y las personas buscadas hay militares que se encontraban prestando servicio en la instalación.
“Hasta este momento tenemos dos personas fallecidas confirmadas y siete personas reportadas como desaparecidas”, señaló el funcionario durante una conferencia de prensa.
La cantidad de heridos llegó a 81, entre ellos dos personas que permanecían en estado grave. Un informe policial difundido previamente había contabilizado 59 personas heridas.
Como consecuencia del estallido, vecinos de la zona fueron evacuados hacia un albergue temporal y el servicio eléctrico quedó interrumpido en el sector afectado.
Daños, humo y operativo de emergencia
La fuerza de las detonaciones provocó daños en viviendas cercanas. Ventanas destruidas, escombros distribuidos en las calles y una columna de humo negro quedaron registrados en imágenes difundidas por vecinos y medios locales.
Las autoridades desplegaron un importante operativo de seguridad alrededor del predio militar. Decenas de policías bloquearon los accesos al lugar mientras avanzaban las tareas de emergencia.
Bomberos trabajaron durante varias horas con camiones cisterna para controlar el foco de calor y retirar los escombros. Mientras tanto, el área permaneció bajo vigilancia.
Investigan qué provocó las explosiones
El Gobierno de Bolivia ordenó una investigación para determinar cómo se produjo el incidente. El presidente Rodrigo Paz expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y a las personas afectadas, y pidió un análisis “minucioso, técnico y transparente”.
El objetivo es establecer las causas del episodio, revisar los protocolos de seguridad vigentes y determinar eventuales responsabilidades.
Según explicó Justiniano, la primera detonación habría involucrado pólvora negra perteneciente a material pirotécnico almacenado en el lugar. En cuanto a la segunda explosión, que fue de mayor potencia, todavía se intenta establecer qué la provocó.
El Ministerio de Defensa aclaró que durante el incidente no se produjo la detonación de armamento bélico.
La Fiscalía abrió una causa penal
La Fiscalía desplazó investigadores hasta el regimiento y abrió una causa penal para determinar las responsabilidades correspondientes. El expediente fue iniciado por los delitos de “homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos”.
Mientras continúan las pericias y las tareas de búsqueda, el ministro de Defensa remarcó que la prioridad está puesta en la atención de los heridos, el acompañamiento a sus familiares y la localización de las personas que permanecen desaparecidas.
“En este momento, nuestra prioridad está en las personas: atender a los heridos, acompañar a sus familias y continuar las labores de búsqueda y verificación”, afirmó Justiniano.