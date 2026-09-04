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Buscan más sobrevivientes

Video: rescataron a dos trabajadores tras diez días atrapados en un túnel de Nepal

El operativo permitió localizar a los dos empleados dentro de la central hidroeléctrica, luego de que los equipos de emergencia lograran ingresar por una pequeña abertura y escucharan señales que renovaron las esperanzas de hallar a más personas con vida.

Los equipos de emergencia lograron ingresar al túnel para concretar el rescate.Los equipos de emergencia lograron ingresar al túnel para concretar el rescate.
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Dos trabajadores fueron encontrados con vida este viernes dentro de uno de los túneles de la central hidroeléctrica Trishuli 3A, en Nepal, diez días después del colapso glaciar que dejó a numerosas personas aisladas bajo tierra. El operativo continúa para localizar a quienes todavía podrían permanecer en el lugar.

Los hombres fueron identificados como Sanjaya Shah, de 30 años, y Kabir Maharjan, de 45. Los equipos de emergencia consiguieron ingresar mediante un pequeño orificio hasta alcanzar el túnel, que tiene una extensión superior a cuatro kilómetros.

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Ambos fueron evacuados en camilla y trasladados al Hospital Militar Birendra de Katmandú, cubiertos de barro tras permanecer durante días en condiciones extremas.

Según la Oficina del Primer Ministro de Nepal, Shah, capataz mecánico oriundo del distrito de Saptari, se encuentra estable. Maharjan, supervisor mecánico de Katmandú, permanece en estado crítico e ingresado en cuidados intensivos.

Escucharon voces dentro de la estructura

El hallazgo de los dos trabajadores permitió mantener la esperanza de encontrar a otras personas con vida. Los propios sobrevivientes señalaron que habría más hombres en el interior de los túneles.

Durante el operativo, los equipos de emergencia también escucharon voces provenientes de otros sectores de la planta. Por ese motivo, las tareas se concentran en avanzar hacia las zonas donde podrían encontrarse quienes continúan aislados.

FILE PHOTO: Members of Nepal Army's search-and-rescue team work inside a tunnel at the Trishuli 3A Hydropower Project following devastating floods and mudslides that struck the Bhotekoshi River in Rasuwa, Nepal, September 4, 2026. Nepal Army/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES./File PhotoLos rescatistas buscan a más personas que podrían seguir con vida bajo tierra.

“Después de diez días de oscuridad, la vida ha vuelto a ver la luz”, expresó el Ejército nepalí en sus redes sociales tras confirmar el rescate.

Las autoridades calculan que al menos 42 personas podrían seguir con vida dentro de los pasadizos subterráneos de la central hidroeléctrica.

Un rescate marcado por las dificultades

Las condiciones del lugar complican el avance de los equipos de emergencia, que deben realizar excavaciones manuales para acceder a los sectores afectados.

El ingreso por una pequeña abertura fue clave para llegar hasta Shah y Maharjan. Una vez localizados, ambos fueron retirados de la estructura y derivados para recibir atención médica.

FILE PHOTO: A damaged house following the deadly flash floods and a mudslide, in Trishuli, Nuwakot district, Nepal, September 4, 2026. REUTERS/Adnan Abidi/File PhotoDos trabajadores fueron rescatados con vida tras diez días atrapados en Nepal.

Mientras tanto, los rescatistas continúan trabajando en el interior de la planta para determinar la ubicación de las demás personas que podrían haber quedado atrapadas.

Búsqueda de desaparecidos

El operativo en Trishuli 3A se desarrolla en medio de una emergencia de gran magnitud provocada por la avalancha de lodo del 26 de agosto.

La última cifra oficial incluida en el reporte eleva a 1.287 las víctimas fatales, mientras que la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres registró 5.083 personas desaparecidas.

De ese total, alrededor de 900 corresponden a trabajadores vinculados con proyectos hidroeléctricos, según los datos difundidos por el organismo.

La catástrofe también dejó un fuerte impacto sobre la infraestructura. La evaluación preliminar registró daños en miles de viviendas y edificios públicos, además de escuelas, centros sanitarios, carreteras y puentes.

Las operaciones permanecen activas mientras los equipos intentan llegar a otros sectores de los túneles. El rescate de los dos trabajadores, tras diez días de aislamiento, mantiene abierta la posibilidad de hallar a más personas con vida.

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