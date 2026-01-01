EE.UU. atacó dos lanchas y Maduro promete reforzar el poder militar en 2026

En las últimas horas de 2025, el Comando Sur de Estados Unidos informó un nuevo ataque en el Caribe que dejó cinco muertos. Según Washington, las dos lanchas atacadas estaban vinculadas al narcotráfico. El hecho se suma a una serie de acciones que ya acumulan más de cien víctimas en la región.
El informe militar norteamericano fue difundido por la red X y atribuyó el ataque a la Fuerza de Tarea Conjunta “Southern Spear”, bajo dirección del secretario de Defensa Pete Hegseth. A diferencia de operativos anteriores, esta vez no se precisó el lugar del ataque.
Las lanchas, las víctimas y el despliegue
De acuerdo al reporte oficial, tres personas murieron en una de las embarcaciones y otras dos en la segunda. El Comando Sur aseguró que ambas navegaban por rutas conocidas de narcotráfico y que participaban en actividades ilícitas. El ataque se encuadra en la campaña contra el “narcoterrorismo” impulsada por la Casa Blanca desde agosto.
En paralelo, la administración Trump ha intensificado las sanciones contra Venezuela. A mediados de diciembre se ordenó bloquear todos los petroleros sancionados que operen con crudo venezolano, y se informó la captura de dos buques. También se adjudicó un ataque con drones a una instalación portuaria del país caribeño, según reveló The New York Times.
Maduro: “Leales a cada centímetro de la patria”
En su discurso de fin de año, Nicolás Maduro no hizo mención directa a este último ataque, pero insistió en el fortalecimiento militar. “El 2026 es el año de afianzar el desarrollo técnico y militar que garantice la protección de la patria y una independencia irreversible frente a las amenazas y doctrinas imperiales”, afirmó desde Miraflores.
El mandatario venezolano también habló de “consagración de la identidad nacional” y aseguró que “la patria está protegida entre policías y militares”. “A cada centímetro de suelo, mar y cielo de esta sagrada nación seremos leales, leales siempre”, expresó.
Escalada en el Caribe
Los operativos de EE.UU. ya acumulan unos 30 ataques navales en el mar Caribe y el Pacífico oriental. El Departamento de Estado cataloga al Cartel de los Soles —presuntamente liderado por Maduro— como una organización terrorista desde noviembre. Los movimientos militares han generado tensión creciente en la región.
Hasta el momento, el Gobierno de Venezuela no se ha pronunciado oficialmente sobre el nuevo ataque reportado por EE.UU. en la noche del 31 de diciembre, aunque la retórica de Maduro refuerza el tono desafiante que domina la relación bilateral en el inicio del 2026.