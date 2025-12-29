Presencia estratégica

Estados Unidos refuerza su despliegue militar en Puerto Rico y endurece la ofensiva contra Maduro

El Pentágono incrementó la presencia de tropas, aeronaves y vehículos tácticos en territorio puertorriqueño como parte de una estrategia de presión directa sobre el régimen venezolano. Washington busca controlar el flujo de petróleo sancionado y aumentar su influencia en el Caribe.