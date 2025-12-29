Estados Unidos refuerza su despliegue militar en Puerto Rico y endurece la ofensiva contra Maduro
El Pentágono incrementó la presencia de tropas, aeronaves y vehículos tácticos en territorio puertorriqueño como parte de una estrategia de presión directa sobre el régimen venezolano. Washington busca controlar el flujo de petróleo sancionado y aumentar su influencia en el Caribe.
Estados Unidos refuerza su despliegue militar en Puerto Rico. Crédito: Reuters.
Estados Unidos ejecutó este fin de semana un amplio refuerzo militar en Puerto Rico, intensificando su presencia en el Caribe con el objetivo de ejercer mayor presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Las maniobras incluyeron el arribo de aeronaves tácticas C‑130J Super Hercules, helicópteros CV‑22 Osprey y vehículos blindados MRAP al aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla.
Las imágenes de la operación, que circularon rápidamente en redes sociales y medios locales, mostraron una intensa actividad logística y el aterrizaje de equipos y efectivos, en un despliegue que se suma al ya elevado número de unidades navales y aéreas estadounidenses desplegadas en aguas del Caribe.
Estados Unidos endurece la ofensiva contra Maduro. Crédito: Reuters.
Un mensaje directo a Caracas
Según fuentes del Departamento de Defensa, este movimiento forma parte de una estrategia integral que combina presión militar, sanciones económicas y bloqueo marítimo, con el fin de cortar el suministro de petróleo venezolano sancionado por Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a las fuerzas armadas centrar sus operaciones en una “cuarentena petrolera” que impida la exportación de crudo fuera de los canales autorizados, sin declarar un bloqueo formal —lo que implicaría consecuencias legales a nivel internacional.
Esta medida, que recuerda tácticas de la Guerra Fría, tiene como blanco directo al régimen chavista y a las redes que sostienen su economía. La Casa Blanca argumenta que estas acciones son necesarias para frenar el narcotráfico, la corrupción y la inestabilidad regional vinculadas al gobierno de Maduro.
Desde Caracas, el gobierno venezolano denunció la maniobra como una “provocación imperialista” y acusó a Estados Unidos de “robar y secuestrar” buques petroleros que transportaban crudo venezolano.
“Estamos ante una agresión directa que viola el derecho internacional y la soberanía de nuestra nación”, manifestó el canciller venezolano, quien además convocó a sus aliados regionales a pronunciarse contra lo que calificó como “acto de piratería moderna”.
Organismos internacionales y gobiernos latinoamericanos han expresado preocupación por el incremento de tensiones y el posible impacto en la estabilidad geopolítica del Caribe.
Puerto Rico se convierte en una plataforma clave para operaciones militares y logísticas. Crédito: Reuters.
El Caribe como nuevo eje de tensión
El despliegue militar en Puerto Rico se suma a una serie de acuerdos de seguridad que Washington firmó recientemente con varios países de América Latina, lo que indica una estrategia regional coordinada por parte del Pentágono. Analistas señalan que Estados Unidos busca recuperar protagonismo geopolítico en el continente, frente a la creciente influencia de China y Rusia.
Puerto Rico, como territorio estadounidense, se convierte en una plataforma clave para operaciones militares y logísticas. Su ubicación estratégica permite controlar rutas marítimas cruciales y ejercer presión directa sobre el Caribe oriental y la costa norte de Sudamérica.
La intensificación del despliegue militar estadounidense en Puerto Rico no es solo una demostración de fuerza, sino una advertencia directa al régimen de Maduro. En un contexto de tensiones crecientes, Washington apuesta a un enfoque integral: aislamiento económico, control del petróleo y presencia militar activa en la región.
Las próximas semanas serán clave para medir la respuesta del chavismo y de la comunidad internacional.