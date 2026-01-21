Juicio histórico

Condenaron a cadena perpetua al asesino del ex primer ministro japonés Shinzo Abe

El tribunal de distrito de Nara dictó este miércoles una condena a prisión perpetua para Tetsuya Yamagami, el hombre acusado de asesinar al ex primer ministro japonés Shinzo Abe durante un acto de campaña en julio de 2022.