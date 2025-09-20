Ecuador inicia el proceso para referendo constitucional con reclamo de la Corte

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador declaró este sábado el inicio del proceso electoral para llevar a cabo un referendo constitucional impulsado por el presidente Daniel Noboa, el mismo que se realizaría a finales de este año.
El Consejo Nacional Electoral avanza a pesar de la suspensión del alto tribunal.
En una sesión extraordinaria telemática, el pleno del CNE, con cuatro votos a favor de sus cinco miembros, aprobó declarar el inicio del periodo electoral 2025 para la realización del referendo, que implica reformas a la Constitución.
El referendo incluye dos preguntas avaladas por la Corte Constitucional relacionadas con eliminar la obligación del Estado de entregar recursos del presupuesto general a las organizaciones políticas, y eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en Ecuador.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, oficializó el inicio del proceso electoral señalando que las propuestas del mandatario cumplen con los parámetros constitucionales y legales.
"Estos comicios no son solo un mandato constitucional, es, sobre todo, un compromiso con la Patria y con cada ciudadano que cree en la democracia como la vía legítima para transformar el país", apuntó.
Añadió que el CNE garantiza que los ecuatorianos acudirán a las urnas "bajo las garantías de transparencia, eficiencia y respeto absoluto de la voluntad popular".
La Corte Constitucional de Ecuador suspendió de manera provisional los efectos del Decreto 148 emitido el viernes por el presidente, Daniel Noboa, a través del cual convocó a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente en el país sudamericano, informó hoy sábado la prensa local. La Corte emitió un comunicado hacia la medianoche del viernes en el que dio a conocer su decisión, tras admitir a trámite cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra del Decreto 148 y aceptar la solicitud de medidas cautelares.
Esto implica la suspensión provisional de los efectos del citado decreto mientras se resuelven las demandas.
La decisión del máximo tribunal se produjo pocas horas después de que el presidente Noboa expidiera el documento, sin requerir un dictamen previo de la Corte Constitucional, como exige la legislación ecuatoriana.
"Estas medidas cautelares son provisionales y una muestra del compromiso de asegurar que cualquier propuesta de reforma o cambio constitucional siga los procedimientos que la Norma Suprema establece, de manera que la voluntad popular se exprese de forma libre, informada y dentro de la ley", indicó la Corte.
En ese sentido, precisó que "este proceso se puede subsanar respetando el procedimiento previsto en la Constitución".
