El ex primer ministro de Corea del Sur Han Duck-soo fue condenado a prisión

En diciembre de 2024 Han contribuyó a proporcionar una fachada procesal de legitimidad a la ley marcial al convocar una reunión ilegal del gabinete.

El ex primer ministro de Corea del Sur, Han Duck-soo, fue condenado este miércoles a 23 años de prisión por ayudar e instigar la insurrección del expresidente destituido Yoon Suk-yeol.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl dictó la sentencia contra Han por complicidad en la insurrección y por desempeñar funciones clave relacionadas con la declaración de la ley marcial impulsada por Yoon.

SEOUL, SOUTH KOREA - JANUARY 21: Former South Korean Prime Minister Han Duck-soo (C) arrives at the Seoul Central District Court for his first sentencing trial in the insurrection case on January 21, 2026 in Seoul, South Korea. Chung Sung-Jun/Pool via REUTERSHan Duck-soo llegando este miércoles a la corte central de Seúl. Crédito: Chung Sung-Jun/ REUTERS

El fiscal especial independiente que lideró la investigación sobre la insurrección de Yoon, Cho Eun-suk, había solicitado una pena de 15 años de prisión.

El tribunal confirmó que la declaración de la ley marcial por parte de Yoon el 3 de diciembre de 2024 constituyó una insurrección destinada a subvertir el orden constitucional, señalando que Han contribuyó a proporcionar una fachada procesal de legitimidad a la ilegal ley marcial al convocar una reunión ilegal del gabinete.

Asimismo, determinó que, de haber cumplido Han adecuadamente sus deberes como primer ministro, la insurrección podría haberse evitado.

Según la agencia Xinhua, el fallo subrayó que Han ocultó documentos relacionados con la ley marcial por razones de seguridad personal, además de falsificar y posteriormente destruir documentos para hacer parecer que la medida había seguido los procedimientos legales.

People watch a TV broadcasting a news report on South Korea's Seoul Central District Court ruling on charges against former Prime Minister Han Duck-soo for engaging in a key action of insurrection concerning ex-President Yoon Suk Yeol's declaration of martial law in December 2024, in Seoul, South Korea, January 21, 2026. REUTERS/Kim Hong-JiAsí se comunicaba la noticia en los medios de Seúl. Crédito: Chung Sung-Jun/ REUTERS

Tras dictarse la sentencia, el tribunal ordenó la detención inmediata de Han en la sala, al considerar que existía riesgo de destrucción de pruebas.

Corea del Sur

