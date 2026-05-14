La parte oriental de Cuba se vio afectada este jueves (14.05.2026) por un gran apagón "desde la provincia de Ciego de Ávila hasta Guantánamo", anunció la compañía eléctrica nacional.
Cuba sufrió un nuevo apagón masivo
El régimen comunista también declaró que está dispuesto a estudiar una propuesta de ayuda de Estados Unidos por 100 millones de dólares.
La empresa UNE precisó que siete de las quince provincias se vieron afectadas por esta desconexión. Este nuevo apagón masivo se produce mientras el país, sometido a drásticas restricciones de combustible bajo la presión de Washington, ha reconocido una situación eléctrica "tensa" debido a la escasez de combustible.
Cuba quiere examinar propuesta de ayuda de Estados Unidos
El régimen comunista también declaró este jueves que está dispuesto a estudiar una propuesta de ayuda por 100 millones de dólares de Estados Unidos, anunció este jueves su ministro de Relaciones Exteriores en momentos en que la isla enfrenta apagones masivos.
"Estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría", dijo el canciller del régimen comunista Bruno Rodríguez en la red social X.
La propuesta está condicionada a que se distribuya a través de la Iglesia católica, anunció el miércoles el gobierno de Donald Trump.