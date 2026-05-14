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Cuba sufrió un nuevo apagón masivo

El régimen comunista también declaró que está dispuesto a estudiar una propuesta de ayuda de Estados Unidos por 100 millones de dólares.

Quince provincias se vieron afectadas por esta desconexión.Quince provincias se vieron afectadas por esta desconexión.
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La parte oriental de Cuba se vio afectada este jueves (14.05.2026) por un gran apagón "desde la provincia de Ciego de Ávila hasta Guantánamo", anunció la compañía eléctrica nacional.

People walk along a street as Cuba's electrical grid suffered a partial collapse early Thursday morning, cutting power across eastern Cuba amid a U.S. fuel blockade, in Havana, Cuba, May 14, 2026. REUTERS/Norlys PerezFoto: Reuters

La empresa UNE precisó que siete de las quince provincias se vieron afectadas por esta desconexión. Este nuevo apagón masivo se produce mientras el país, sometido a drásticas restricciones de combustible bajo la presión de Washington, ha reconocido una situación eléctrica "tensa" debido a la escasez de combustible.

Cuba quiere examinar propuesta de ayuda de Estados Unidos

El régimen comunista también declaró este jueves que está dispuesto a estudiar una propuesta de ayuda por 100 millones de dólares de Estados Unidos, anunció este jueves su ministro de Relaciones Exteriores en momentos en que la isla enfrenta apagones masivos.

Men ride on an electric scooter as Cuba's electrical grid suffered a partial collapse early Thursday morning, cutting power across eastern Cuba amid a U.S. fuel blockade, in Havana, Cuba, May 14, 2026. REUTERS/Norlys PerezFoto: Reuters

"Estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría", dijo el canciller del régimen comunista Bruno Rodríguez en la red social X.

La propuesta está condicionada a que se distribuya a través de la Iglesia católica, anunció el miércoles el gobierno de Donald Trump.

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