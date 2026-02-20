#HOY:

La Corte Suprema de EE.UU. frenó los aranceles de Trump: "El poder tributario es del Congreso"

Con un fallo de 6 a 3, el máximo tribunal determinó que la ley de poderes de emergencia no faculta al presidente a imponer gravámenes. El juez John Roberts advirtió sobre la importancia de respetar la división constitucional de facultades en materia comercial.

La Corte Suprema falló 6-3 y anuló aranceles dictados bajo poderes de emergencia. Foto: ReutersLa Corte Suprema falló 6-3 y anuló aranceles dictados bajo poderes de emergencia. Foto: Reuters
La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes el esquema de aranceles globales impulsado por Donald Trump bajo una ley de poderes de emergencia, en un revés de alto impacto para el corazón de su agenda económica.

El fallo fue 6 a 3 y giró sobre una pregunta concreta: si la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) autoriza al presidente a imponer aranceles. Para la mayoría, la respuesta es no.

WASHINGTON, DC - JANUARY 20: Donald Trump is sworn in as 47th president by Supreme Court Chief Justice John Roberts as Melania Trump, Tiffany Trump, former president Joe Biden watches during the 60th inaugural ceremony on January 20, 2025, in the US Capitol Rotunda in Washington, DC. Ricky Carioti/Pool via REUTERSJohn Roberts afirmó que el poder de fijar aranceles pertenece al Congreso. Foto: Reuters

Límite constitucional

En el texto del caso, el presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo que la Constitución es clara al asignar al Congreso la facultad de “imponer impuestos, derechos e impuestos aduaneros”, y remarcó que ese poder no fue entregado al Ejecutivo.

La decisión cuestionó la lectura amplia del Gobierno sobre la palabra “regular” importaciones: para la Corte, “regular” no equivale a “gravar” y la IEEPA, pese a enumerar herramientas, no menciona aranceles ni derechos aduaneros.

WASHINGTON, DC - JANUARY 20: U.S. President Donald Trump gestures to U.S. Supreme Court Chief Justice John Roberts after he was sworn in during inauguration ceremonies in the Rotunda of the U.S. Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th president of the United States. Chip Somodevilla/Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAYEl fallo puso bajo revisión la estrategia comercial global impulsada por Trump. Foto: Reuters

Qué cambia desde ahora y cómo sigue el proceso

El fallo consolidó dos expedientes que llegaron por vías distintas y dejó una conclusión común: la IEEPA no habilita aranceles, ni los “recíprocos” ni los vinculados a la emergencia por narcotráfico.

En la votación, hubo disidencia de Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh. La decisión no impide que la Casa Blanca intente sostener gravámenes por otras leyes, pero sí recorta la herramienta más veloz que había usado para mover el tablero comercial.

