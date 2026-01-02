Crisis en Irán: el quinto día de protestas contra el régimen dejó 7 muertos, más de 25 heridos y 30 detenidos

Irán atraviesa uno de los momentos más tensos de los últimos meses: las protestas contra el régimen cumplieron su quinto día consecutivo con un saldo de al menos siete personas muertas, más de 25 heridas y 30 detenidas, en medio de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en distintas ciudades del país.
Un conflicto que se profundiza día a día
Las manifestaciones comenzaron a fines de diciembre y se extendieron rápidamente por varias provincias iraníes. Lo que inicialmente fueron reclamos vinculados a la situación económica, el encarecimiento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo, derivó en protestas más amplias contra el régimen, con una fuerte respuesta represiva por parte del Estado.
Durante el quinto día consecutivo de movilizaciones, se registraron enfrentamientos en ciudades como Teherán, Marvdasht, Azna y Lordegan, donde las fuerzas de seguridad intentaron dispersar a los manifestantes mediante el uso de gases lacrimógenos y munición, según reportes de medios internacionales.
El saldo de la represión
De acuerdo a la información oficial y a organizaciones locales, la jornada dejó un saldo trágico:
Siete personas fallecidas;
Más de 25 heridos;
Al menos 30 detenidos, acusados de participar en disturbios y ataques contra edificios públicos.
Las autoridades iraníes señalaron que los arrestos se produjeron durante operativos para “restablecer el orden”, mientras que grupos opositores y organizaciones de derechos humanos denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza.
Las causas del estallido social
La crisis se da en un contexto de deterioro económico sostenido, marcado por la inflación, la devaluación de la moneda local y el impacto de sanciones internacionales. Comerciantes, trabajadores y jóvenes encabezaron buena parte de las protestas, que se multiplicaron pese a las advertencias del gobierno.
Analistas internacionales advierten que el malestar social excede el plano económico y refleja un descontento más profundo con el régimen, en un escenario de alta sensibilidad política y social.
Alerta internacional y preocupación regional
La escalada de violencia encendió señales de alarma a nivel internacional. Varios países comenzaron a emitir advertencias a sus ciudadanos por la situación de seguridad en Irán, ante la posibilidad de nuevos episodios de represión, cortes de transporte y restricciones a la circulación.
En ese contexto, distintas cancillerías —entre ellas la argentina— recomendaron evitar viajes al país mientras continúe la inestabilidad.
Con muertos, heridos y decenas de detenidos, el quinto día de protestas marca un punto crítico en la crisis iraní. Lejos de apaciguarse, el conflicto parece profundizarse, mientras la comunidad internacional observa con atención una situación que combina reclamos sociales, represión estatal y un escenario de alta volatilidad.