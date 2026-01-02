#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Alerta internacional

Crisis en Irán: el quinto día de protestas contra el régimen dejó 7 muertos, más de 25 heridos y 30 detenidos

Con la inflación y sanciones como telón de fondo, las manifestaciones que comenzaron por reclamos económicos se intensifican, reflejando un descontento profundo y una respuesta estatal severa.

Las manifestaciones comenzaron a fines de diciembre y se extendieron rápidamente por varias provincias iraníes. EUROPA PRESSLas manifestaciones comenzaron a fines de diciembre y se extendieron rápidamente por varias provincias iraníes. EUROPA PRESS
Seguinos en
Por: 

Irán atraviesa uno de los momentos más tensos de los últimos meses: las protestas contra el régimen cumplieron su quinto día consecutivo con un saldo de al menos siete personas muertas, más de 25 heridas y 30 detenidas, en medio de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en distintas ciudades del país.

Un conflicto que se profundiza día a día

Las manifestaciones comenzaron a fines de diciembre y se extendieron rápidamente por varias provincias iraníes. Lo que inicialmente fueron reclamos vinculados a la situación económica, el encarecimiento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo, derivó en protestas más amplias contra el régimen, con una fuerte respuesta represiva por parte del Estado.

Mirá tambiénProtestas en Irán por la crisis económica dejan al menos tres muertos

Durante el quinto día consecutivo de movilizaciones, se registraron enfrentamientos en ciudades como Teherán, Marvdasht, Azna y Lordegan, donde las fuerzas de seguridad intentaron dispersar a los manifestantes mediante el uso de gases lacrimógenos y munición, según reportes de medios internacionales.

EUROPA PRESSDe acuerdo a la información oficial y a organizaciones locales, la jornada dejó un saldo trágico. EUROPA PRESS

El saldo de la represión

De acuerdo a la información oficial y a organizaciones locales, la jornada dejó un saldo trágico:

  • Siete personas fallecidas;
  • Más de 25 heridos;
  • Al menos 30 detenidos, acusados de participar en disturbios y ataques contra edificios públicos.

Las autoridades iraníes señalaron que los arrestos se produjeron durante operativos para “restablecer el orden”, mientras que grupos opositores y organizaciones de derechos humanos denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza.

Las causas del estallido social

La crisis se da en un contexto de deterioro económico sostenido, marcado por la inflación, la devaluación de la moneda local y el impacto de sanciones internacionales. Comerciantes, trabajadores y jóvenes encabezaron buena parte de las protestas, que se multiplicaron pese a las advertencias del gobierno.

Analistas internacionales advierten que el malestar social excede el plano económico y refleja un descontento más profundo con el régimen, en un escenario de alta sensibilidad política y social.

Protestas en Irán por la crisis económica dejan al menos tres muertosProtestas en Irán por la crisis económica dejan al menos siete muertos.

Alerta internacional y preocupación regional

La escalada de violencia encendió señales de alarma a nivel internacional. Varios países comenzaron a emitir advertencias a sus ciudadanos por la situación de seguridad en Irán, ante la posibilidad de nuevos episodios de represión, cortes de transporte y restricciones a la circulación.

Mirá tambiénSe intensifican las protestas en Irán en medio de una grave crisis económica

En ese contexto, distintas cancillerías —entre ellas la argentina— recomendaron evitar viajes al país mientras continúe la inestabilidad.

Con muertos, heridos y decenas de detenidos, el quinto día de protestas marca un punto crítico en la crisis iraní. Lejos de apaciguarse, el conflicto parece profundizarse, mientras la comunidad internacional observa con atención una situación que combina reclamos sociales, represión estatal y un escenario de alta volatilidad.

Seguinos en
#TEMAS:
Irán
Última Noticia
Religión

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro