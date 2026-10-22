Dificultades

Crisis en Cuba: la falta de agua obliga a los habitantes a cavar pozos para abastecerse

Los cortes de electricidad y las dificultades de infraestructura afectan el suministro de agua potable en la isla. Según cifras oficiales, cerca del 29% de la población enfrenta problemas de abastecimiento, mientras familias y comerciantes recurren a perforaciones privadas y otras alternativas para cubrir sus necesidades.