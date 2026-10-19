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Nueva imputación

Florida emitió una orden de arresto por asesinato contra Raúl Castro

En 1996, dos cazas cubanos derribaron dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate y los cuatro tripulantes murieron. Querían ayudar a balseros cubanos a llegar a este estado de Estados Unidos.

El fiscal de Florida, James Uthmeier, anunció los cargos.El fiscal de Florida, James Uthmeier, anunció los cargos.
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La fiscalía del estado de Florida anunció este lunes (19.10.2026) que presentó cargos por asesinato contra el expresidente cubano Raúl Castro, en relación con el derribo de dos avionetas en 1996.

"Estamos anunciando cargos estatales contra Raúl Castro, junto con una orden de arresto por conspiración para cometer homicidio en primer grado", dijo en rueda de prensa el fiscal de Florida, James Uthmeier.

FILE PHOTO: Cuba's former President Raul Castro claps during a ceremony marking the 69th anniversary of the July 26, 1953 rebel assault which late Cuban leader Fidel Castro led on the Moncada army barracks, in Cienfuegos, Cuba, July 26, 2022. REUTERS/Alexandre Meneghini/File PhotoSobre castro presa una orden de arresto por conspiración para cometer homicidio en primer grado.

"Raúl Castro ordenó el asesinato de cuatro floridanos a sangre fría y Florida nunca dejará de buscar justicia", agregó.

El ataque de 1996

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos derribaron dos avionetas desarmadas de la organización Hermanos al Rescate. En el ataque murieron los cuatro tripulantes de la organización, que pretendía ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida.

Un tercer aparato, en el que viajaba su líder José Basulto, logró escapar por poco. Los aviones cayeron en aguas internacionales. En ese momento, Raúl Castro, hoy de 95 años, era ministro de Defensa de Cuba.

Fundamentos de la causa penal

La acusación de conspiración para cometer asesinato en primer grado se basa en gran medida en una acusación formal federal anunciada en mayo que incluía cargos por asesinato y destrucción de una aeronave.

Raúl Castro -a la derecha de la imagen-, en diálogo con su hermano Fidel (1926-2016), cuando este último todavía conducía los destinos del pueblo cubano. La justicia estadounidense lo acusa y lo reclama.Raúl y Fidel Castro en una imagen de archivo.

El fiscal federal para el distrito sur de Florida, Jason Reding Quiñones, explicó que el gobierno federal "está con Florida en la búsqueda de justicia para los cuatro estadounidenses asesinados en el derribo" de las avionetas.

Mirá tambiénA los 95 años, Raúl Castro estaría en estado grave tras sufrir un ACV

La nueva imputación ocurre en medio de tensiones entre Cuba y Estados Unidos por el bloqueo petrolero que impuso Washington desde enero.

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