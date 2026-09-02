El exmandatario cubano Raúl Castro, de 95 años, atraviesa un delicado cuadro de salud luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), según publicó el Diario de Las Américas, un medio con sede en Miami.
A los 95 años, Raúl Castro estaría en estado grave tras sufrir un ACV
Se conoció qué se sabe sobre la salud del histórico líder cubano, cuya situación habría empeorado recientemente y permanece bajo atención médica, mientras crece la incertidumbre en la isla.
El histórico dirigente cubano permanece bajo asistencia médica y necesitaría equipos para sostener sus funciones vitales. Su estado, siempre según la publicación, se habría agravado durante las últimas horas.
El ACV se habría producido hace varios días, pero su situación habría empeorado recientemente.
Su estado
La directora del Diario de Las Américas, Iliana Lavastida, señaló que la información fue proporcionada por una fuente ubicada en Cuba, cuya identidad se mantiene en reserva.
“En la madrugada de hoy recibimos una información desde Cuba, de una fuente muy confidencial, pero muy fidedigna, que nos aseguró que Raúl Castro se encuentra en este estado que hemos reportado”, afirmó Lavastida durante una entrevista con N+ Univision 23 Miami.
Hasta el momento, las autoridades cubanas no difundieron ningún comunicado oficial sobre el estado de salud del exmandatario.
Lavastida también mencionó que en los últimos días se habrían registrado “movimientos de tropas” en la isla. Según explicó, ese tipo de situaciones suele producirse ante eventuales modificaciones dentro de la estructura de poder.
Cuándo fue visto por última vez en público
La última aparición pública de Raúl Castro tuvo lugar el 13 de agosto en La Habana, durante un acto realizado por los 100 años del nacimiento de su hermano, Fidel Castro.
El exmandatario asistió vestido con su característico uniforme verde olivo y fue recibido con aplausos al ingresar al teatro Karl Marx.
Durante la ceremonia compartió el evento con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y otros integrantes de la cúpula del Partido Comunista.
En aquella ocasión también estuvo presente Dalia Soto del Valle, viuda de Fidel Castro y una figura que habitualmente mantiene un bajo perfil en las actividades públicas.
La influencia que aún mantiene en Cuba
Raúl Castro comenzó a desempeñarse como presidente interino en 2006, luego de que Fidel Castro delegara sus funciones. Dos años después asumió formalmente la Presidencia de Cuba, cargo que ejerció hasta abril de 2018.
Tras su salida del Ejecutivo, Miguel Díaz-Canel asumió la Presidencia. Si bien Raúl Castro ya no ocupa actualmente una función formal dentro del Estado, continúa siendo considerado una figura con peso en las decisiones políticas del país y mantiene vínculos estrechos con las Fuerzas Armadas.
En junio pasado, la Presidencia cubana informó que Castro había aprobado un conjunto de reformas económicas destinadas a hacer frente a la compleja crisis que atraviesa la isla.
La crisis económica y la presión de Estados Unidos
Cuba atraviesa una profunda crisis económica y energética. En ese contexto, la isla enfrenta también una creciente presión por parte de Estados Unidos.
Según la información difundida, el bloqueo al suministro de combustible impuesto en enero agravó una situación que ya era considerada una de las peores crisis económicas y energéticas de las últimas décadas.
A esto se sumó una ofensiva de sanciones estadounidenses contra dirigentes, empresas e instituciones cubanas.
El presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo que Cuba representa una “amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y, en distintas oportunidades, amenazó con “tomar el control” del país.
Mientras tanto, el estado de salud de Raúl Castro continúa sin confirmación oficial por parte del gobierno cubano, mientras crece la expectativa por posibles novedades desde La Habana.