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Presión sobre la isla

EE.UU. sanciona al presidente de Cuba y a familiares de Castro

Washington intensifica medidas contra La Habana, bloqueando activos y restringiendo transacciones, en un claro gesto de presión política contra la dirigencia política.

Estados Unidos emitió sanciones económicas contra el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y su esposa. Foto: REUTERS / Alexandre Meneghini.Estados Unidos emitió sanciones económicas contra el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y su esposa. Foto: REUTERS / Alexandre Meneghini.
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Estados Unidos impuso este jueves sanciones financieras al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y a algunas personas y entidades de la isla, entre ellos Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, según publicó el sitio web del Departamento del Tesoro estadounidense.

Se trata de una nueva medida de Washington para intensificar la presión sobre los líderes de la isla tras el bloqueo energético y la acusación de asesinato contra Raúl Castro por parte de la Justicia estadounidense, reportó France 24.

El Departamento del Tesoro informó que Díaz-Canel fue incorporado nuevamente a la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), junto con su esposa, Lis Cuesta Pedraza; su hijastro, Manuel Anido Cuesta; y dos integrantes de la familia Castro: Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, y Raúl Alejandro Castro Calis, nieto del expresidente cubano.

FILE PHOTO: Cuba's former President Raul Castro claps during a ceremony marking the 69th anniversary of the July 26, 1953 rebel assault which late Cuban leader Fidel Castro led on the Moncada army barracks, in Cienfuegos, Cuba, July 26, 2022. REUTERS/Alexandre Meneghini/File PhotoWashington ya inculpó a Raúl Castro por asesinato, mientras la isla enfrenta su peor crisis en décadas. Foto: REUTERS / Alexandre Meneghini.

La medida implica el bloqueo de bienes e intereses sujetos a jurisdicción estadounidense y restricciones para realizar transacciones con personas o empresas norteamericanas.

Díaz-Canel, de 60 años, es presidente del país caribeño desde que sucedió a Raúl Castro, hermano del exlíder cubano Fidel Castro, en 2018.

Además, el gobierno de EEUU apuntó contra organizaciones consideradas puntales en la estructura política, militar y económica de la isla.

A man walks on a street and near a photo of Cuba's former President Raul Castro as the country marks Castro's 95th birthday after U.S. authorities charged him with murder in connection with the downing of civilian airplanes in 1996 and amid sanctions and a fuel blockade by the administration of U.S. President Donald Trump, in Havana, Cuba, June 3, 2026. REUTERS/Norlys PerezNuevas medidas del gobierno estadounidense buscan aumentar la presión sobre Cuba, afectando tanto a individuos como a organizaciones estratégicas. Foto: REUTERS / Norlys Perez.

Entre ellas se encuentran los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) constituido a solo meses del triunfo revolucionario de 1959.

En paralelo a la publicación de las sanciones, Donald Trump declaró a periodistas que Estados Unidos quiere que Cuba “fuera un país bien gobernado”.

El mes pasado, el Gobierno estadounidense impuso sanciones a 11 funcionarios cubanos, entre ellos el ministro de Comunicaciones del país, varios líderes militares y su principal agencia de inteligencia.

Estados Unidos también acusó a Raúl Castro de asesinato por su presunta participación en un incidente de 1996 en el que aviones cubanos derribaron aeronaves operadas por un grupo de exiliados cubanos.

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