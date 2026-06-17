Firmó una carta

El ex presidente Raúl Castro respaldó las reformas económicas en Cuba

El exmandatario y hermano de Fidel Castro afirmó que transformar la economía "es lo que más conviene hoy a la Revolución". El paquete de medidas, que busca hacer frente a la crisis en Cuba, estaría siendo aprobado por la Asamblea Nacional esta misma semana.