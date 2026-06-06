En medio de la crisis

Colombia envió 100 toneladas de ayuda humanitaria para asistir a Cuba

El Gobierno de Colombia envió un cargamento de 100 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba con el objetivo de contribuir a aliviar las dificultades derivadas de la crisis económica y energética que atraviesa la isla. El envío incluye alimentos, medicamentos, insumos hospitalarios, materiales eléctricos y paneles solares, en una nueva muestra de cooperación regional y solidaridad entre ambos países.