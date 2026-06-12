Cuba anuncia un paquete de medidas que el presidente Miguel Díaz‑Canel presentó ante medios nacionales como respuesta a una crisis profunda en la economía de la isla. El anuncio incluye apertura al sector privado, flexibilización inmobiliaria y cambios en el campo rural para agilizar la producción y la gestión, y plantea también reformas en turismo y comercio exterior.
Apertura al privado y flexibilización inmobiliaria: Cuba anuncia reformas para enfrentar la crisis
El presidente Miguel Díaz-Canel anunció un paquete de medidas destinadas a abrir turismo, comercio exterior e inversión extranjera. El anuncio prevé mayor autonomía para empresas y cambios en inmobiliaria.
Díaz‑Canel dijo que las medidas buscan adecuar la isla a las exigencias actuales, descentralizar decisiones y dotar de mayor autonomía a empresas estatales, provincias, municipios y al sector privado tanto en Cuba como en el exterior. En el texto oficial se menciona la eliminación de importadoras estatales y la intención de incentivar la inversión extranjera.
El mandatario cubano justificó el paquete por la presión económica externa y la necesidad de dinamizar actividades productivas y turísticas frente a una crisis considerada por el Gobierno como crítica. El mandatario explicó que las reformas serán ratificadas por el Buró Político del Partido Comunista y luego evaluadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Turismo: nuevos actores y gestión de la hotelería
En turismo el paquete propone nuevas modalidades y la entrada de nuevos actores para explotar el parque hotelero estatal, que incluye más de 84.000 habitaciones y operaciones dejadas en el aire tras la retirada de empresas extranjeras. El anuncio apunta a redefinir la gestión hotelera y permitir asociaciones distintas a las actuales.
El texto oficial menciona la búsqueda de modalidades y actores privados o mixtos para operar instalaciones que antes gestionaban firmas internacionales y que se vieron afectadas por sanciones de Estados Unidos. El objetivo declarado es explotar mejor los activos turísticos y reactivar la oferta.
La propuesta vinculada al sector turístico incluye cambios en la normativa inmobiliaria relacionada con hoteles y en la gestión de alquileres, con el fin de flexibilizar operaciones y atraer inversión directa en condiciones que, según el Gobierno, serán más claras para cubanos y extranjeros.
Rural, inmobiliaria y comercio exterior: autonomía y flexibilización
En el ámbito rural el paquete otorga a productores la posibilidad de comprar insumos directamente, asociarse con diversos actores y tener cuentas reales con respaldo en efectivo, además de participar en el mercado cambiario y enfrentar menos trámites burocráticos.
En materia inmobiliaria el anuncio contempla cambios en la gestión de inmuebles vinculados al turismo y al alquiler, y más apertura para el sector privado en operaciones que antes dependían de empresas estatales centrales. La flexibilización busca, según el comunicado, dinamizar el mercado.
Respecto al comercio exterior, Díaz‑Canel adelantó la eliminación de importadoras estatales que intermediaban todo el comercio exterior, y anunció también el fin de limitaciones en la importación de vehículos, con el argumento de dar mayor autonomía a las empresas y al sector privado.
El presidente afirmó, además, que no vincula las medidas a negociaciones con Estados Unidos y dijo que "no todo lo podemos decir tan claramente porque el enemigo está acechando todo lo que hacemos. Nuestra respuesta tiene que ser la de la unidad", y señaló que el paquete será ratificado por el PCC y la Asamblea Nacional.